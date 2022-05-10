廣東穩坐全國人口第一大省位置　成全年唯一出生人數百萬以上地區

全國多個省份陸續公布2021年人口數據。其中，「廣東2021年出生人口最多」話題登上熱搜榜。

有賴於珠三角各市的競爭力，廣東成功坐穩人口第一大省的位置。《2021年廣東省國民經濟和社會發展統計公報》顯示，廣東2021年末全省常住人口12684萬人；全年出生人口118.31萬人，出生率9.35‰，成為全國全年出生人口唯一在百萬人以上的地區。



《南方都市報》根據各市公布的《2021年國民經濟和社會發展統計公報》的人口數據，從常住人口量、增長情況、佔全省增量的比重、出生率以及近5年變化幾個方面梳理。結果顯示，2021年常住人口總量最多為廣州，增量最多是佛山，出生率最高是東莞；近5年，常住人口規模增長最顯着則是深圳。

廣州穩居全省第一人口大市位置

根據各市公佈的《2021年國民經濟和社會發展統計公報》，截至去年年底，珠三角九市（廣州、佛山、肇慶、深圳、東莞、惠州、珠海、中山、江門）常住人口總和為7860.6萬人，和上一年相比增加了40.18萬人。

其中，廣州常住人口為1881.06萬人，排在珠三角各市的首位，是全省第一人口大市；深圳位列第二，常住人口達1768.16萬人；第三名是東莞，常住人口為1053.68萬人，是全省第3個達到千萬人口的城市。

2021年，廣州、深圳和東莞常住人口數量排在珠三角前三。（南方都市報）

佛山常住人口增量多

在人口增速和增量全省佔比上，佛山均排在珠三角首位。

2021年，佛山常住人口961.26萬人，比2020年末增加9.38萬人，增長9.9‰，增速高於全省（4.7‰）。目前，佛山離千萬級人口城市僅差38.74萬人，成為廣州、深圳和東莞外，在全省範圍內有望率先踏入千萬人口的城市。

數據顯示，2021年，佛山市常住人口增量佔全省增量（60萬）的比重為15.6%，為近十年來佔比最高的年份。除了佛山，廣州和東莞一年增加的常住人口都超過7萬人，排在全省前列。

2021年，珠三角九市中，佛山常住人口增長規模最大，超9萬人。（南方都市報）

東莞生育力強勁

除深圳外，其他珠三角城市皆在《2021年國民經濟和社會發展統計公報》透露最新的出生率。

統計數據顯示，除了吸引大批年輕人落地生根，作為千萬人口城市的東莞，2021年的出生率最高，達到12.03‰。第七次全國人口普查數據顯示，東莞15歲至59歲人口占比為81.41%，平均年齡約34歲。

除東莞外，廣州、佛山和肇慶的出生率均保持在千分之十以上，分別為11.82‰、11.53‰和10.38‰.

深圳常住人口增加規模最大

對比2017年和2021年珠三角九市的常住人口數量，在5年間，深圳常住人口從1252.8萬人增加到1768.2萬人，增長了515.3萬人，平均每年增長過百萬人。

不過，2020年前，深圳平均每年增加的常住人口約41萬至55萬人不等，而在進行第七次全國人口普查的時，該市就猛增419.5萬人。相反，深圳在2021年僅增加4.78萬人。

近5年的數據顯示，深圳常住人口增長都排在廣州之前，為珠三角第一；廣州位列第二，共增加431.2萬人，平均每年增長86萬人；第三名為東莞，常住人口增加了219.4萬人，平均每年增43.9萬人。

從近5年數據看，深圳常住人口增長排在廣州之前，為珠三角第一。（南方都市報）

廣東是全年出生人口唯一在百萬人以上的地區。國家統計局數據顯示，2021年全國出生人口1062萬人，照此計算，廣東的出生人口佔全國出生人口的比重達11%。

國務院發展研究中心公共管理與人力資源研究所研究室主任、研究員馮文猛認為，廣東從改革開放以來一直是主要的人口流入地，大量的年輕流動人口流向廣東，從當前的年齡結構來看，廣東是相對比較年輕的省份，流入廣東打工的年輕人，陸續到了結婚生育的年齡，因此廣東的生育率亦較高。