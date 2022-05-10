上海疫情｜住宅小區持續加強消殺　官方解釋何以封控已久仍有陽性

上海昨日（9日）新增3014宗新冠肺炎本土個案，包括234宗確診病例和2780宗無症狀感染者，另再多6人死亡。市人民政府新聞辦公室今日（10 日）舉行疫情防控工作新聞發布會，會上介紹，會盯住住宅小區和公共環境兩個重點領域，加大消殺力度，又指如果管理不善不細，哪怕是極個別現象，也會影響到疫情防控的質量和效率。



市衛健委副主任趙丹丹表示，近階段，當局開展了基於三區劃分的「抗原+核酸」組合篩查。從篩查結果看，昨日全市共劃分封控區9191個，涉及人口數211萬；管控區18925個，涉及人口數327萬；防範區46156個，涉及人口數1792萬。流調中發現，一些陽性感染者是來自防範區的流動人員。為盡快消除隱患，當局將增加防範區的核酸篩查頻次，在5月8日至14日，各區應至少對防範區內開展2次核酸檢測。而針對網上部分市民對核酸檢測結果的情況反映，則已開展對相關第三方檢測機構的調查，若發現違法違規問題，將依法依規從嚴查處，決不姑息。

上海開展清潔消殺攻堅行動將近一個月了，市住房城鄉建設管理委副主任金晨表示，行動開展以來各地區、各行業廣泛參與，進展有三個方面，一是牢牢盯住住宅小區和公共環境兩個重點領域，持續加大了消殺力度，其中對住宅小區，保持日均出動消殺力量約16萬人次，對全市1.3萬個住宅小區的公共空間和部位開展全覆蓋消殺等。二是進一步加強專業消殺隊伍建設，截至目前，先後已有2000多人通過了消毒員認證，為全市專業消殺隊伍注入了新生力量。最後持續開展消毒知識的普及推廣，除已把新冠肺炎消毒和防護系列科普培訓工具包更新至3.0版，近期還特別推出了多份通俗易懂的科普資料，並通過「上海發布」以及各主流媒體推送給公眾。

當局指要牢牢盯住住宅小區和公共環境兩個重點領域，持續加大了消殺力度。圖為5月8日，黃浦區外灘街道北京里小區消殺期間，一名老人正獲安排前往臨時休息點休息。 （新華社）

對於一棟樓出現陽性感染者，是否整棟樓居民都要集中隔離，市疾控中心副主任孫曉冬表示，如果陽性感染者為嚴格靜態管理人員，即處於嚴格管理下的非流動性包括足不出戶的人員，如果其居所具有獨立廚衛條件，那麼與其共同居住生活的人員就是密接，而與其同樓層及處於其上下樓層的居民則為次密接；如果其居所不具有獨立廚衛條件，那麼除了與其共同居住生活的人員為密接之外，與其共用廚衛以及居住在同一樓層或同一村宅的日常有接觸的人員也要判為密接，而其所在樓棟/村宅的其他居民則為次密接。他稱，這只是判定的原則，具體還需要根據現場調查和風險評估的結果等進行綜合判定，絕不能搞簡單化、一刀切。

另外，對於為何封控已久仍有陽性，單日新增為何下降緩慢等問題，孫曉冬表示，當前仍然處於疫情防控的關鍵時期，昨日仍有2000多宗實際新增陽性感染者，絕大多數是在隔離管控中發現，而從地區分佈上來看，這些陽性感染者中超過90%來自於中心城區和近郊區，這些地區往往是老舊小區、舊式裡弄和城鄉結合部，包括城中村比較集中的區域。這些老舊小區、舊式里弄和城中村人口密度高、居住條件和衛生環境相對較差，廚衛共用或使用公共廁所等現象較為普遍，存在較多容易導致病毒傳播的風險環節。

他強調，如果管理不善不細，個別人存在僥倖心理逃避篩查、防控措施不到位等等原因，哪怕是極個別現象，也會影響到疫情防控的質量和效率。因此，下一階段當局要繼續嚴格落實以「四應四盡」為核心的各項防控措施，特別是以老舊小區、城中村等作為重點開展拔點攻堅工作，強化定期篩查，繼續開展環境整治，努力消除可能存在在的風險因素和環節。