疫情｜江陰市鼓勵全員核酸檢測　連續5輪參與的獎勵100元

新冠肺炎疫情未平，江蘇江陰市新冠肺炎疫情聯防聯控指揮部周二（10日）發佈關於鼓勵參加全員核酸檢測的公告，提到連續5輪參與全員核酸檢測的，獎勵100元人民幣。



公告指，市區域內工作、生活的所有人員，包括常住人口、暫住人口、臨時流動人口、外籍人口等，要服從屬地全員核酸工作安排，主動配合併按要求攜帶本人身份證前往就近採樣點採樣；聽從現場指揮，出示蘇康碼、行程碼等查驗資料，並視情出示抗原陰性證明，全程佩戴口罩，落實「兩米線」要求，有序排隊等候，避免扎堆聚集；如因行動不便等原因不能外出參加檢測的，聯繫屬地村（社區），聽從安排在家中等待採樣。

自本公告發布之日起，憑有效記錄，連續5輪參與全員核酸檢測的獎勵100元，以此類推；黃碼人員等重點風險人群必須按照相關規定進行核酸檢測，違者依法依規從嚴處理；自本公告發布之日起，對繼續無故不參加核酸檢測的，蘇康碼一律標記為黃碼同時門鈴碼賦紅色警示，社會信用記錄予以扣分，期間不及時補採補檢核酸的，將視情延長黃碼轉碼週期。對2次及以上未參加核酸檢測的，自費集中隔離，並依法依規懲處；對拒不配合、不按規定參加核酸檢測，擾亂秩序、瞞報、謊報、偽造信息的人員，依法依規嚴肅處理。

周二0時至24時，江蘇無新增確診病例，新增本土無症狀感染者49宗（無錫市48宗，蘇州市1宗，均在定點醫院接受隔離醫學觀察）。