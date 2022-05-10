疫情｜現呼吸道症狀仍為核酸陰性　專家：與Omicron基因變異有關

北京市衛健委公布，昨日新增74宗本土感染病例，包括61宗本地確診個案及13宗無症狀感染。

北京市疾病預防控制中心副主任、全國新型冠狀病毒肺炎專家組成員龐星火曾稱，多名感染者出現呼吸道症狀後，核酸檢測仍為陰性。

專家指出，新的變種病毒因基因變異影響檢測效率，對疫情防控影響很大，需要提高警惕。



對於感染者出現呼吸道症狀後，核酸檢測仍為陰性的情況，《21 世紀經濟報道》引述深圳市第三人民醫院院長、國家衛健委疾病預防控制專家委員會委員盧洪洲稱，多數情況是由於Omicron感染者病毒載量相對較低所致，但核酸檢測依然是確定新冠病毒感染的「金標準」。

《人民日報》報道，北京佑安醫院呼吸與感染疾病科主任醫師李侗曾指出，目前未有發現Omicron毒株檢測準確率下降的問題，若出現前述情況，就需要注意檢測和採樣的環節是否出現問題。

北京市朝陽區進一步提級管控措施，嚴格落實居家辦公，區內居民需接受核酸檢測。（新華社）

中南大學湘雅醫院感染控制中心主任醫師吳安華表示，在規範採樣的前提下，出現前述情況應該引起注意，此現象顯然不利於早發現、早隔離，需要深入研究和查找原因，譬如是否因為感染部位深、早期病毒載量低等原因影響核酸檢出，「新的變異株因為基因變異影響現有核酸檢測方法的檢測效率，甚至不能檢出，不能早發現，不能及時診斷，但依然有傳染性，對疫情防控影響很大，需要提高警惕」。

為提高核酸檢測的準確度，國家重大公共衛生事件醫學中心、同濟醫院感染科副主任醫師郭威曾提醒，受檢者在檢測前30分鐘不要喝水、飲酒或嚼香口膠，避免沖淡附於咽部的病毒，並在採樣前2小時避免進食，防止咽拭刺激反射性嘔吐。