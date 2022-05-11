譚德塞稱清零不可持續　聯合國微博被刪　胡錫進：世衛態度不重要

日前，世衛總幹事譚德塞罕見對中國防疫政策發表負面意見，指「動態清零」不可持續，必須適時作出改變。值得注意的是，聯合國官方微博發布譚德塞相關言論惟隨後被刪。

有關意見引發廣泛熱議，《環球時報》前任總編輯對此發文表示，世衛的態度不重要，不值得大驚小怪，「它（世衛）從未影響過美國」。



世衛總幹事譚德塞日前指「動態清零」不可持續，必須適時作出改變。。（AP）

胡錫進表示，全球已有1500萬人死於新冠肺炎，世衛不僅只能眼睜睜看著，還對於抗疫不力的美國和西方一直不敢過多評論，世衛也不會「為中國一旦放開將有多少人死亡負責。」

胡錫進說，中國摸索出「動態清零」路線，殊為不易，它被普遍相信至少挽救了幾百萬中國人的生命，保護了中國經濟。「中國的探索作為當今世界一條獨立抗疫路線有著它不可取代的價值。」

胡錫進指，世衛組織這個時候談論中國的事情，理應要考慮他們的話會在中國產生什麼影響，「他們不應從外部拆中國抗疫的台」、「既然他們（世衛專家）指出中國的辦法不可持續，那麼他們應該給出一個更有效更可持續的辦法來。但他們又給不出來！」

胡錫進說，世衛的態度不重要，不值得大驚小怪。（VCG）

胡錫進續指，世衛的態度畢竟不重要，「它從未影響過美國。」而中國怎麼做，要自己來研判決定。「動態清零」是一個抗疫體系，也是一種人道主義價值觀，它在大方向上不可能錯。「現在中國社會出現了分歧，這也是世衛的話得以發酵的原因，我們需要克服這些分歧，形成新的眾志成城。」

此外，內地官方已多次強調堅持「動態清零」總方針不放棄，中共總書記、國家主席習近平5日主持召開中共中央政治局常務委員會會議，分析內地的新冠肺炎防疫形勢，並指要堅決同一切歪曲、懷疑、否定中國防疫政策的言行做鬥爭。