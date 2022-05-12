清華教授倡10年印40萬億投關鍵科研　辦2千間縣大學　保GDP年增5%

內地經濟下行的壓力加大，關鍵技術受制於人，清華大學教授鞠建東近日發文建議政府在今後10年，每年印3萬到4萬億元（人民幣．下同）鈔票，投放關鍵技術研發，並開辦約2000間縣域大學，他相信10年內，內地經濟增長率就能穩定在5%以上，實現可持續的高速、高質素經濟增長。



經濟下行壓力加大 清華教授：問題在產業升級不順

內地經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊和預期轉弱的「三重壓力」。鞠建東認為，內地需要更加寬鬆的貨幣政策、財政政策來提振需求。內地也需要有效的「貨幣產業政策」將貨幣精準投放到知識化階段的主導產業，採取「反國際技術壟斷+縣裏辦大學」兩項結構轉型政策，實現可持續的高速、高質素增長。

他認為，內地經濟工業化已經完成，經濟從工業化時代進入知識化時代。「現在經濟下行主因是機構轉型卡殼（沒進展）了，卡的就是產業升級。」

清華大學五道口金融學院紫光講席教授、國家金融研究院國際金融與經濟研究中心主任鞠建東。（搜狐智庫）

鞠建東強調，不打破國際技術對內地市場壟斷，技術創新、產業升級就無法實現。對於國際技術壟斷的方法舉措，內地需要培養本土技術的競爭力。

他建議，內地政府通過「反國際技術壟斷」政策——確保國外經濟體、企業，不能在內地市場份額不佔有超過超過關鍵技術市場70%以上的市場份額，避免內地掉入因產業升級沒進展而增長停滯。

每年發3至4萬億 投科研辦縣域大學

知識化產業需要大量人才支撐。鞠建東表示，內地人力資本和已發展國家相比，供給總量不足、結構失衡。2020年，內地高中及以上學歷的人口占比是30.56%，美國是88.40%；內地大專及以上學歷的人口占比是15.47%，美國是61.60%。

因此，他建議政府把貨幣投放到知識化產業，推動經濟的結構轉型，並在今後10年，通過每年增發3萬到4萬億元的貨幣投放，1萬到2萬億元投到核心技術研發，2萬億元投到「縣裏辦大學」。

他預料，縣域經濟從「工業化」向「知識化」轉型，每年會推動1%的經濟增長，今後10年內地經濟增長率就可以穩定在5%以上，實現可持續的高速、高質素增長。

不過，縣裏辦大學有一些難點，包括師資、課程建設和經費來源問題。鞠建東認為，在數碼經濟時代，師資、課程建設可以藉助資訊技術，通過現有重點大學傳授經驗，進行幫助，帶領發展來實現。

他表示，內地新建縣域大學大約2000間，而內地985高校、211高校等大約有150間，每所重點高校通過資訊技術幫助10至20間縣域大學的師資、課程建設，可以快速滿足縣域大學初步的師資、課程需求。

10年40萬億經費來源問題，他建議政府學習美聯儲，印錢投到特定領域，支持產業政策支持「反國際技術壟斷+縣裏辦大學」兩項結構轉型政策，解決每年需要3至4萬億元的投資需求，實現內地經濟發展從工業化階段向知識化階段轉變。

他說，假設每間縣域大學的建設周期為10年，每年需要10億元投資，那麼2000間縣域大學今後10年每年需要2萬億元投資需求。