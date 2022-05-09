人民大學等三校退出世界大學排行榜　學者：國內高校為排名所累

近期，中國人民大學、南京大學、蘭州大學等多間大學先後表示，從今年起，不再向國際大學排名機構提供相關數據，學校發展和學科建設均不再使用國際排名作為重要建設目標。

事實上，提高國際上的排名，能夠更好地提高學校的社會地位，吸引學生，也有機會得到更多的經費扶持，為何有多間高校都選擇退出評選？



以中國人民大學為例，2020年9月30日，人民大學教育評價研究中心的揭牌儀式上，就對國家排名提出異議。經過2年的時間，校方正式宣布不再向其上提交資料，不再參與世界排名。

這兩年來，人民大學的排名和真實實力，與國際上的排名出入較大。作為國內985高校，人民大學錄取分數僅次於清華北大，與復旦大學、上海交通大學等不相上下。不過，該校在國際上的排名一直在500名以外，唯一一次排名較好的，是在MOSLUR世界大學排行榜中位列第351位。

2022年3月中國內地高校ESI排名榜，人民大學在國內排名第116名。

對比國家排行榜，人民大學在國內的地位最好是第28位，國際平均排名590.9位。根據今年3月中國內地高校ESI排名榜，人民大學在國際排名中位列第1453位，在國內排名第116名。當許多國內雙非大學、普通本校的排名都遠超人民大學時，此排名確實是有失公允。

除此之外，人民大學的學科偏向於人文社科。從2020年起，該校參與基礎學科招生改革試點，自此拒絕招收理科類學生，只招收文史類。同時，校內的國際學生和教師的數量只佔學校總師生人數不足5%，而在世界排名評估上，學校留學生和國際教師的人數都在評選範圍內。

南京大學亦宣布退出世界大學排行榜。（視覺中國）

21世紀教育研究院院長熊丙奇指出，對於大學排名，國內高校都存在過於看重的問題，甚至有高校把提升大學排名作為辦學目標，導致辦學急功近利，追求擴大學校的規模、體量，將精力全用於發表論文上，把大學變為「排行榜中的大學」、「論文中的大學」，只重學術研究，輕教育教學，不重視內涵發展和人才培養。

他表示，若不轉變對大學排行榜的認識，只認為世界大學排行榜的指標有問題，即使再創立一套有特色的排名體系，也不可能解決圍繞排名辦學的根本問題。

大學宣布「退出」世界大學排行，並不代表其從排行榜上消失，關鍵在於大學不會再為排名高低而喜憂。大學為排名所累，追名逐利，有校友以排名變化，評價學校的辦學進步、退步，為辦學者帶來巨大壓力。若大學淡化名利，就不會在意大學排行榜，更不會成為排行榜中的大學，有利於引導公眾理性對待大學排行榜。