有片｜重慶江北機場飛機衝出跑道起火　122人安全撤離逾40人受傷

今日（12日）上午8時許，重慶江北機場有飛機衝出跑道，起火冒煙。西藏航空重慶分公司已證實事件。

上午10時，西藏航空通報稱，機上122人全部安全撤離，受傷旅客均為輕傷，已送院救治。



《央視》報道，西藏航空有航班在重慶江北機場起飛時衝出跑道。《新華社》報道，事件中有人受傷，目前已送往醫院救治。

網傳影片顯示，現場燃起熊熊大火，不斷冒出黑煙，火勢主要集中在機身左側，多輛消防車射水撲救，飛機的逃生滑梯彈出。網傳消息指，出事為西藏航空TV9833航班，註冊號B-6425，機型為空中巴士A319-115；機上全體人員安全撤離，有人受傷。

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《央視》消息，目前火勢已撲滅。受事件影響，重慶江北國際機場一度關閉跑道，起飛航班扣停，進近航班部分轉移備降成都雙流國際機場。

西藏航空重慶分公司回應稱，事件仍在調查，具體情況要等公司通知。根據航旅縱橫App，重慶江北機場多班航班取消。

上午10時，西藏航空通報稱，今日上午8時09分，TV9833航班原定從重慶飛往林芝，機上共113名旅客，9名機人員。航班在重慶江北機場起飛過程中，機組發現飛機異常中斷起飛，飛機偏出跑道。機上所有人全部安全撤離，受傷旅客均為輕傷，已送院救治，飛機起火受損。

重慶江北機場通報稱，TV9833航班在重慶江北國際機場起飛時偏出跑道，機頭左側起火；機上所有旅客和機組人員安全撤離，其中40餘名輕傷旅客已送往市內醫院救治。目前，機場航班起降恢復正常。事故原因正在調查。