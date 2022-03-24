東航MU5735空難｜首個黑盒正在北京破譯　第二個需靠肉眼尋找

東方航空MU5735航班周一（21日）在廣西梧州境內墜毀，俗稱「黑盒」的駕駛艙話音記錄器昨日（23日）被尋回，並被送往北京修復譯碼。據中國民航局工作人員介紹，技術專家拿到「黑盒」後連夜破譯，工作正在進行中。



上述工作人員表示，「黑盒」的破譯，「快的話可能幾天，慢的話可能需要半年」，「希望大家相信我們，相信我們國家，我們一定盡快破解信息的。」

據央視消息，23日16時10分，民航局專家通過視頻分析、現場取證，決定清理標定區域周邊殘骸，開展重點搜索；5分鐘後，發掘到疑似「黑盒」的橙紅色物體，後經多方驗證，證實是失事客機其中一個「黑盒」。

另外，備受關注的第二個「黑盒」，搜尋工作仍在進行中，事故現場多位民航局專家正在討論和製定相關方案。據央視報道，因未有找到「黑盒」定位信號，搜救人員主要靠肉眼一寸一寸排查尋找。

而且，受降雨影響，當地土壤含水量不斷增加，土壤呈現泥糊狀，十分濕滑，墜機搜救人員手腳並用在泥濘中跋涉。降雨帶來的泥水混合物還有可能掩埋關鍵物品，對後期搜救增加難度。為避免雨水淹沒關鍵物品，現場排除積水工作亦正在進行。

據早前報道，波音737-800型號飛機裝有兩個由美國Honeywell公司生產的「黑盒」，其中一個是數據記錄器（FDR），安裝在客艙尾部，記錄時長約25個小時。另一部是駕駛艙話音記錄器（CVR），安裝在飛機貨艙尾部，記錄時長約2至3小時。

據了解，飛機「黑盒」可以經受住爆炸解體、高溫燃燒、入水浸泡等破壞，「黑盒」內的電池，能夠使用大概30天左右，在此期間它會不斷地向外界發送信號。