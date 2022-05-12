廣東強降雨持續　多地繼續停課　深圳進入緊急防禦狀態

華南沿岸地區自10日起遭遇今年汛期以來最強降雨天氣，「中國天氣網」預料廣東各地今日（12日）將繼續遭遇暴雨，部分地區或有特大暴雨。據網傳影片顯示，珠海有路段發生嚴重水浸。而為應對強降雨帶來的影響，深圳發布今年首個暴雨紅色預警，全市進入緊急防禦狀態。



廣東各地自10日遭遇本次強降雨侵襲，10日早6時至11日晚8時，全省共有34個站點累積雨量超過250毫米，各市錄得最大雨量分別是清遠清城區飛來峽鎮455毫米、中山三鄉鎮433.3毫米、珠海香洲區唐家灣鎮370.4毫米、陽江陽東區合山鎮364毫米、江門新會區崖門鎮346.5毫米。

截至今早7時11分，台山、珠海、深圳、連山的暴雨紅色預警信號生效中，江門、中山、惠州、懷集等12個市縣發布了暴雨橙色預警信號。據了解，暴雨紅色預警信號為暴雨預警信號的最高等級。

據廣東省氣象台預報，今明兩日，廣東各地的強降雨天氣將持續，局部地區或會出現特大暴雨。而受到降雨影響，全省氣溫會有所下降，12日，粵北的北部和粵東市縣的最低氣溫介乎21℃至23℃，其餘市縣23℃至26℃。預計到後日（14日），中北部市縣的雨勢將明顯減弱，但南部部分市縣仍有大到暴雨，屆時中北部市縣的最低氣溫將進一步下降至14℃至16℃，其餘市縣17℃至21℃。

廣東各地亦相繼發布停課通知，其中，廣州、中山、肇慶的中小學、幼兒園停課至12日24時，深圳、汕尾等地決定將停課日期延長至13日。

除了廣東，廣西、福建等地亦遭受強降雨影響，其中，廣西南寧發布暴雨橙色預警信，呼籲民眾注意防範。