內地團隊發表新冠康復者追蹤報告　逾半受訪者兩年後仍有後遺症？

新冠肺炎疫情全球大流行，內地研究團隊周四（12日）在《刺針·呼吸醫學》（Lancet Respiratory Medicine）發表文章指，逾千名接受訪問的新冠康復患者，逾半數在出院2年後仍有後遺症。



據《澎湃新聞》報道，該研究由中日友好醫院曹彬教授、中國醫學科學院北京協和醫學王健偉教授率領的團隊完成，研究報道了不同嚴重程度的新冠康復者在2年內健康結局的縱向演變。該研究的調查對象為2020年1月7日至5月29日期間，從武漢金銀潭醫院出院的新冠康復者，有1119人在感染後2年接受面對面訪談。隨訪時間包括6個月、12個月和2年。

研究顯示，最初發病6個月後，68%的受訪者報告了至少一種後遺症症狀；感染2年後，這一比例仍有55%，其中，疲勞或肌肉無力是報告最多的症狀。

研究又顯示，在最初發病2年後，新冠肺炎康復患者的健康狀況通常比普通人群差，有31%報告疲勞或肌肉無力、31%表示睡眠困難。另外有約13％康復者表示出現一些其他症狀包括關節疼痛、心悸、頭暈和頭痛。

研究指出，不管最初疾病的嚴重程度如何，出院患者的身心健康隨著時間都有改善，多數人2年內重返工作崗位。然而，症狀性後遺症的負擔仍高，受訪者2年後健康狀況明顯低於普通人群，約一半在2年內出現長新冠症狀，且生活品質低於沒有長新冠症狀的人。

曹彬表示，研究結果表明，對一定比例的新冠肺炎的出院康復者來說，雖然可能已清除最初感染，但需要2年多的時間才能完全康復，特別是那些有長新冠症狀的人，因此進一步探索康復計劃對恢復至關重要。