疫情｜內地新增逾1800宗本土個案上海佔大多數　當地增5人病逝

國家衛健委公布，內地昨日（11日）新增222宗本土確診及1630宗無症狀感染者，即共有1852宗本土個案。

昨日上海新增144宗本土確診及1305宗無症狀感染者；內地新增死亡病例5宗，均為本土病例，均在上海。



在疫情重災區上海方面，當地新增本土死亡5宗。死者平均年齡89.2歲，最小年齡87歲，最大年齡93歲。5位患者均合併有嚴重的多臟器慢性基礎疾病，包括冠心病、心功能不全、心律失常、高血壓、腦梗死後遺症、阿茲海默病、糖尿病、急性肝腎功能衰竭等。患者入院後，原發基礎疾病加重，經搶救無效死亡。死亡直接原因均為基礎疾病。

當局又通報指，上海新增本土確診病例144宗和無症狀感染者1305宗，其中106宗確診病例為既往無症狀感染者轉歸，38宗確診病例和1303宗無症狀感染者在隔離管控中發現。

國家衛健委又公布，在上海以外，北京新增本土確診35宗，河南21宗，青海13宗，吉林3宗，廣東3宗，遼寧2宗，貴州1宗。

本土無症狀感染者方面，在上海以外，遼寧新增85宗，河南77宗，江蘇47宗，四川25宗，青海25宗，浙江20宗，江西14宗，北京11宗，河北10宗，貴州4宗，吉林2宗，廣東2宗，廣西2宗，山東1宗。