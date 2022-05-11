有片｜死魚才可進小區？　憂傳播疫情上海男子當街摔死團購活魚

上海的本土疫情仍然持續，某小區門口近日有身著防護服人員，將活魚徒手摔死後再送往居民家中，引發廣泛關注，而其背後原因竟是活魚無法進入該小區。



事發小區位於靜安區大華陽城花園，網傳影片顯示，一名身著防護衣的男子在小區門口，徒手將運往小區的生鮮活魚逐條摔死，旁邊還有工作人員說，「摔一下就好了，多摔一下。」

據了解，摔魚的男子是負責幫助小區居民團購物資的代表。有居委會工作人員表示，活魚是小區居民自行團購的，但因與之前報備的「冷鮮魚」描述不符，才出現了上述畫面，「如果報的是活魚，我們肯定是不給過的。」

事件引發熱議，有內地醫生「大V」表示，冷鮮低溫環境下病毒活的時間更長，「活魚至少目前沒看到有新冠寄生的說法，但是他們不管，一貫的蠻橫氣勢，壓倒一切！」、「不是說只有上海，哪裡都一樣，無知的人最固執最堅決。生魚憂患死魚安樂！」

亦有不少網民認為當局的工作過於死板：

「上海發生啥，我都不覺得意外」。



「這裡都沒水，這魚還用摔嗎？不摔一會兒也死了」。



「也不一定是固執就是想試試自己的權力好不好使」。



「一個原因是無知，一個原因是展現手中『權』，其實最主要的原因是壞」。

