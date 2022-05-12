北京疫情｜社會面存隱匿傳染源　今起進公共場所需48小時陰性證明

北京疫情持續，由今日（12日）起，市民進入黨政機關企事業單位及其他社會單位、商務樓宇、商場超市、賓館酒店、餐飲飯店等公共場所，須查驗48小時內核酸檢測陰性證明。

當局表示，北京於12日0時至下午3時新增本土新冠肺炎病毒感染者28宗。北京存在兩條獨立傳播鏈，均與近期京外聚集性疫情及其外溢至其他省市的病毒序列完全一致。



據官方早前通報，為滿足市民出入公共場所需持48小時核酸陰性證明需求，北京採用「分區單雙日」形式提供相應服務，市民可根據個人工作生活需要，自願選擇在工作或居住地進行核酸檢測。

當局今日又表示，自4月22日以來，市疾控中心實驗室已累計完成391宗本土感染者標本測序，序列比對結果提示，北京存在兩條獨立傳播鏈，均與近期京外聚集性疫情及其外溢至其他省市的病毒序列完全一致。

5月12日，石景山區一家便利店門口貼有查驗48小時內核酸檢測陰性證明的通知。（新華社）

社會面仍存在隱匿傳染源

經流行病學和基因測序結果提示，初步認為北京市的兩條獨立傳播鏈為朝陽區涉及疫情和豐台中西醫結合醫院涉及疫情。目前傳播鏈條基本清晰，已明確感染來源的新增感染者均與之前通報的感染者存在流行病學關聯。社會面仍存在隱匿傳染源，疫情傳播尚未完全阻斷。

當局表示，4月22日至5月12日下午3時，北京累計報告928宗新冠肺炎病毒感染者，涉及15個區。

當局又表示，當前北京與疫情的較量正處在膠著狀態，社會面篩查發現隱匿病例，給北京疫情防控帶來不確定性。

當局稱，疫情處置要事不過夜，堅持「以快制快」打法，堅持24小時處置法則。把「快」的要求體現到防疫的各個環節，社會面篩查出來的病例是當前動態清零的最大風險、主攻方向，對每一個社會面篩查出來的病例，嚴管快篩、爭分奪秒、事不過夜，流調篩查、管控等各個環節都要快上加快。