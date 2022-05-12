公安聲言不去方艙影響三代　青年答「這是我們最後一代」影片瘋傳

內地新冠疫情持續，當局堅持動態清零政策下，一些地方為實現清零目標，在執行手段上傾向極端，諸如陰性民眾被強制拉去方艙、破門入屋消毒等情況，都在網絡上引發一波波不小的反彈聲浪。

至周三（11日）晚間，一則只有1分30秒的短片，再度掀起內地互聯網的狂風巨浪。片中，一名男青年面對警員聲言「不去方艙影響三代」，淡然一句「不好意思，這是我們最後一代，謝謝」，被網民紛紛提名為「年度最強音」，認為是這一年最響亮，卻也最悲傷的註解。



這段影片顯示，三名著防護衣人員在一戶單位門前勸一對情侶入住方艙，但其中聲音聽上去很年輕的男住戶對此堅決拒絕，表示兩人是陰性，強制拉他們去方艙是違法、越權之事。

一番爭辯下來，胸前防護服上寫有警察字樣的男子厲聲呵斥道，如果不願意去，不僅會強制拉他們去，還會「影響三代」。青年立即回道：「不好意思，這是我們最後一代，謝謝」——這句話一時間成為網絡熱話，尤其當下官方致力推動「三孩」等政策下，這句話更顯份量。網民表示：「是甚麼時代，要讓一個年輕人用絕育來威脅這個國家？」

影片在微博瘋傳後被刪除，「#最後一代#」話題也被屏蔽，但記者截圖了大量留言：

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－「這是我們最後一代」聽起來比所有的口號都要讓人充滿希望，苦難終於要結束了。

－拿什麼來信任這個時代和腳下的土地？沒有三代了

－我喜歡這句話，也希望有這個願望的人都可以如願自由選擇，不受羈絆！

－這是最好的時代，這是最壞的時代，這是我們的最後一代。

－來吧，生育率動態清零。



微信公眾號「頭牛大觀」周四（12日）下午1時發表文章，對事件評論道：「這得把人逼到什麼份兒上才能說出『我們是最後一代』！俗話說，哀莫大於心死！真正能夠讓人對生活失去信心的不是艱苦和貧窮，而是看不到希望。馮驥才曾經在《一百個人的十年》中寫過一句話：真正的殘暴，是針對無辜。」

其寫道：「我也不知道當一個新生的幼小生命降臨到這個世界，是否會後悔。但當我在朋友圈里看到有人在說，他們家的小朋友四歲了，還沒全家一起旅行過。玩過家家都是測核酸。我真的是感覺到難以自抑的心酸。請給未來留點希望，不好麼？新冠只是一種疾病。就算是真的染疾，也是病人，而不是罪人，更不是敵人。我們不會質疑抗疫的大政方針。但總要明白，應該對抗的是疫情而不是好端端的人，別搞反了！行麼！」

不過，這篇文章發出兩個多小時後被刪除，顯示「由用戶投訴並經平台審核，此內容涉嫌違反相關法律法規和政策」。