上海疫情｜當局提本月中實現社會面清零目標　屆時有序復市復學

上海的本土疫情持續，昨日（12日）新增227宗新冠肺炎確診個案及1869宗無症狀感染者，其中逾九成患者是在隔離管控中發現。當局今日（13日）表示，目標將於5月中旬實現社會面清零，屆時將有序放開。



在今日舉行的防疫記者會，上海市市委常委、常務副市長吳清介紹，目前，上海的疫情防控形勢穩中向好，雖仍有小幅波動，但99%以上的陽性感染者在閉環管控中發現，在相關風險人群篩查中的感染者數量近三天共報告6宗。

吳清同時表示，一些老舊小區、城中村等重點區域仍存在一定疫情反彈風險，防控基礎還不穩固，需要持續推進清零攻堅行動。從目前疫情防控情況來看，還需要全市上下共同努力。

吳清提出，目標將在5月中旬實現社會面清零，時將實施有序放開、有限流動、有效管控、分類管理，並按照疫情防控常態化的要求，逐步由應急處置狀態下的封控區、管控區、防範區，向常態化防控下的高中低風險地區分類管理轉變。

上海近階段開展了基於三區劃分的「抗原+核酸」組合篩查。（中新社）

吳清表示，當局已經在製訂持續鞏固疫情防控成果、有序恢復正常生產生活秩序的總體方案，考慮在現有復工復產的基礎上，進一步擴大復工復產，有序推動復市復學，盡快恢復全市正常生產生活秩序。

此外，上海市衛健委副主任趙丹丹表示，近階段開展了基於三區劃分的「抗原+核酸」組合篩查。根據篩查結果，5月12日全市共劃分封控區5560個，涉及人口數215萬；管控區20952個，涉及人口數335萬；防範區46633個，涉及人口數1774萬。

趙丹丹又提醒，目前上海仍然存在一定的流動性風險，因此提醒民眾線上購物要選擇正規平台、網店，避免購買不明來源的貨品，並建議選擇無接觸方式收取快遞。