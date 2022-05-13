中國科學家發現新冠治療新藥　美學者：抑制病毒能力優於瑞德西韋

中國科學家發現的新冠治療新藥，周二（10日）獲得國家發明專利授權。專利說明書顯示，10μM（微摩爾/升）千金藤素抑制冠狀病毒複製的倍數為15393倍，即使用極少量就可有效阻止病毒擴增和傳播。美國學者在學術期刊《科學》（《Science》）中發表文章指，千金藤素的數據亮眼，且優於已獲批上市的瑞德西韋和帕羅韋德。



中國科學家發現的新冠治療新藥，周二（10日）獲得國家發明專利授權。（科技日報）

據《科技日報》報道，專利發明人、北京化工大學生命科學與技術學院院長童貽剛介紹，10μM千金藤素抑制冠狀病毒複製的倍數為15393倍，是指在用10μM千金藤素藥物的情況下，病毒數將只有一個，「也就是說，很少量的千金藤素就能阻止新冠病毒擴增和傳播。」

2020年1月開始，童貽剛團隊就利用獨有的藥物篩選平台對數千種藥物進行篩選。童貽剛說，千金藤素抗新冠病毒的高活性數據經得起比較。

據專利說明書顯示，在對千金藤素、西拉菌素、鹽酸甲氟喹三種篩選出的抗新冠病毒有效化合物進行試驗後，發現10μM的千金藤素、西拉菌素、鹽酸甲氟喹在細胞感染72小時後分別能抑制病毒複製15393倍、5053倍、31倍，實驗結果均可重複。

實驗發現，低濃度千金藤素仍然對新冠病毒有良好抑制用，濃度為12.5μM和6.25μM的千金藤素對新冠病毒的抑制率接近100%。（科技日報）

據悉，目前，已經有一間加拿大醫藥企業與美國FDA接洽開展千金藤素的新冠肺炎治療的臨床試驗研究，預計該臨床試驗將在今年下半年正式啟動。

童貽剛表示，中國最先發現千金藤素抗新冠的效果，研究也受到了科技部、北京市、教育部等多個項目的支持，希望能盡快開展臨床試驗研究讓科技成果落地、切實用於抗疫。