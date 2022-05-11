疫情｜內地研究：鹽水洗鼻腔可增黏膜清理功能　預防新冠感染

新冠疫情爆發近三年，注重個人防護是抗疫的重要手段。有內地權威組織近日表示，用鹽水清洗鼻腔可有效減少病毒感染風險，並且擁有成本低副作用小的特點，可作為防治新冠的經濟、有效手段。



周一（9日），《中國眼耳鼻喉科雜誌》刊發題為《鼻腔鹽水沖洗預防新型冠狀病毒感染專家共識》的文章，文章結論是由中國鼻病研究協作組牽頭並著急復旦大學附屬眼耳鼻喉科醫院、同濟大學附屬同濟醫院等27間知名醫院的鼻科專家共同研究後得出的共識。

文章指，從新冠病毒感染鼻腔的病理機制來看，鼻黏膜纖毛上皮構建的免疫屏障，通過黏液—纖毛清除系統，保持著鼻腔的清潔與功能。其中，鼻黏膜上皮的杯狀細胞和分泌細胞表達高水平的血管緊張素轉換酶２（ACE2）和跨膜絲氨酸蛋白酶2（TMPRSS2）是病毒感染的關鍵分子。

但是，人類鼻黏膜上皮易受新冠病毒感染。在傳播到其他器官前，充當病毒複製的存儲庫。在病情加重後，會出現鼻黏膜水腫，纖毛上皮細胞壞死等病理改變，並產生嗅覺障礙、流涕等上呼吸道症狀，並且鼻腔中的新冠病毒還能逃避疫苗接種和人類中和抗體治療。「因此，保持鼻黏膜生理功能與免疫環境完整，可以影響病毒感染的預防與轉歸。」

文章認為，進行鼻腔鹽水沖洗就可將鼻腔內的塵埃顆粒、變應原和空氣污染物等沖洗乾淨，提高黏膜纖毛擺動功能，減輕黏膜水腫，促進局部血液循環，增強黏膜清理功能。此外，鹽水還可減少局部炎症介質產生，對改善病毒感染所致的黏液—纖毛功能障礙和黏液停滯尤其有用。

文章介紹，鼻腔鹽水沖洗的過程應從鼻塞較重的一側開始，沖洗的時間與頻次需要根據使用者的年齡、自理能力以及病情和鼻部分泌物等情況而定。常規沖洗治療，一般為每日2次，每次5至10分鐘，持續時間沒有限制。