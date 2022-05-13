疫情｜安徽合肥：動態清零要保持清醒　疫區人員可光明正大地來

據《合肥日報》報道，安徽合肥周四（12日）召開防疫工作會議，指出防疫越是要「動態清零」，就越要始終保持清醒，並強調，中高風險和其他疫情發生地人員可以隨時光明正大來合肥。



會議指出，近日，來（返）合肥的人員和車輛明顯增多，不管是「來的客人」，還是「返的家人」，合肥都誠摯歡迎，絕不拒之門外。希望來自中高風險和其他疫情發生地人員，無論是否提前報備，都可隨時光明正大地來，切不可翻越高速護欄、藏匿於車輛後備廂、偽造行程碼等，這樣做於自己不安全，對社會不負責，極易引發疫情傳播風險，法也不能容。

會議表示，層層加碼看似履職盡責，實則是懶政怠政。堅決防止地方「土政策」毀了全市「一盤棋」，引發次生問題。「個別民辦寄宿制學校為防疫『自求平安』，僅讓寄宿生每兩周出校門一次，此舉明顯不妥，已立即責成糾正。」

會議要求，繼續加派精兵強將在入口處防控服務，用好高速沿線視頻系統，全面推廣「行程碼哨兵」技術，全市因疫防需要而暫停的公交線路及停靠站點、地鐵站口等，全部放開恢復正常。要繼續把好小區門「兩碼」查驗關，既查驗駕車人也查驗同乘人，嚴防「潛伏者」引發社區疫情隱匿傳播。

會議強調，為適應常態化核酸檢測需要，除新建採樣「小屋」外，還可探索將符合條件的藥店、診所等增加採樣功能，待採樣點陸續佈局完畢，今後「五天一檢」將不再實施區域性集中採樣，市民可自行安排時間，確保做到每五天內，就近就便採樣一次即可。