安徽合肥稱「疫區人員可光明正大來」　胡錫進：新規成功影響深遠

安徽省合肥市5月12日召開防疫工作會議，指出防疫越是要「動態清零」，就越要始終保持清醒，並強調，中高風險和其他疫情發生地人員可以隨時光明正大來合肥。



對此，《環球時報》前總編輯、特約評論員胡錫進5月13日發微博稱「合肥的新規振聾發聵」。他提到，中國要堅決把動態清零貫徹下去，探索動態的安全性是關鍵項。他希望，合肥要把新規執行好，「你們的新規運行的成功與否將會產生深刻影響。」



安徽省合肥市的防疫會議提到，近日，來（返）合肥市的人員和車輛明顯增多，不管是「來的客人」，還是「返的家人」，合肥都誠摯歡迎，絕不拒之門外。希望來自中高風險和其他疫情發生地人員，無論是否提前報備，都可隨時光明正大地來。

會議提到，堅決防止地方「土政策」毀了全市「一盤棋」，引發次生問題。「個別民辦寄宿制學校為防疫『自求平安』，僅讓寄宿生每兩周出校門一次，此舉明顯不妥，已立即責成糾正。」

胡錫進評論稱，事件屬於窮生惡、惡成常的典型情況。（香港01）

會議提到，全市因疫防需要而暫停的公交線路及停靠站點、地鐵站口等，全部放開恢復正常。要繼續把好小區門「兩碼」查驗關，既查驗駕車人也查驗同乘人，嚴防「潛伏者」引發社區疫情隱匿傳播。

胡錫進提到，自己作為一名老黨員、老媒體人，要向合肥市委市政府的擔當精神致以敬意。他提到，中國要堅決把動態清零貫徹下去，探索動態的安全性是關鍵項。合肥一定要把新規執行好執行穩了，做到行穩致遠，「你們新規運行的成功與否將會產生深刻影響」。

對於胡錫進的評論，內地網民表示，「本來就是正常的，搞得像是恩賜。」也有網民指出，現在進入合肥仍須隔離14天、核酸五天一檢，現行政策與其他省份並無太多差異，但有網民提到，比起一刀切的封閉「懶政」，合肥願意表態和開放就已經是第一步了。