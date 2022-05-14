上海疫情｜方艙在院人數降至5萬為頂峰期20%　金山區復產率74.4%

上海昨日（13日）新增1681宗新冠肺炎本土個案，包括194宗確診病例及1487宗無症狀感染者，另再多1人死亡。市人民政府新聞辦公室今日（14日）舉行疫情防控工作新聞發布會，透露上海市區兩級方艙在院人數降至約5萬人，是最高峰的五分之一；金山全區867家規上工業企業已復產645家，復產率74.4%等。



市衛健委副主任趙丹丹介紹，從篩查結果來看，昨日全市共劃分封控區5158個，涉及人口數182萬；管控區17914個，涉及人口數325萬；防範區49537個，涉及人口數1807萬。目前，該市疫情防控形勢持續穩中向好，新增陽性感染者呈現下降趨勢。但部分老舊小區等重點區域仍存在一定的疫情反彈風險，防控基礎並不穩固，要高度予以警惕。

疫情防控形勢持續穩中向好，但部分老舊小區等重點區域仍存在一定的疫情反彈風險。圖為5月8日，黃浦區外灘街道北京里小區消殺期間，部分居民在臨時休息點休息。（新華社）

市疫情防控工作轉運專班負責人丁波介紹，隨著上海每日新增陽性感染者數量的逐步下降，截至昨日，市區兩級方艙醫院的在院人數已降至約5萬人，只有最高峰在院人數的20%。因此，方艙醫院已經開始了逐步調整。市級方艙層面，截至昨日已有5家方艙實現了休艙，佔市級方艙數量的的一半。在區級層面，68家區級臨時中轉平台已經實現全部關停。

丁又指，新冠病毒傳播力強，對陽性感染者的盡快轉運，是切斷社區和樓宇傳播的關鍵一步。應該說，一個多月來，通過各方努力配合，陽性感染者轉運在車輛調度、入艙手續、出院接返等方面的效率在提升，速度在加快。同時，著力優化流程，體現人性化安排，也是他們努力的方向。下一步，針對陽性感染者轉運中出現的情況、問題，他們將持續改進完善，在轉運、入艙、出艙等多個節點上，及時解決問題，努力提升感受度。

此外，據金山區副區長翟金國介紹，考慮到金山社會面疫情逐漸好轉，部分居民和企業會有現金和櫃面業務的需求，該區前日（12日）在全市率先開放了銀行網點營業，後續還將有8家銀行網點恢復營業。

目前，金山各行各業的複工復產工作正有序推進。截至昨日，全區867家規上工業企業已復產645家，復產率74.4%；復市商業網點1891個；阿里巴巴飛天園區及和輝光電二期項目2個市級重點工程，已率先復工，後面還有16個建築工地即將復工；農業企業（合作社）復產率達96.7%。