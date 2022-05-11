上海疫情｜全市8區和浦東部分街鎮社會面基本清零　反彈風險仍存

上海昨日（10日）新增1487宗新冠肺炎本土個案，包括228宗本土確診及1259宗無症狀感染者，並新增7宗死亡病例。市人民政府新聞辦公室今日（11日）舉行疫情防控工作新聞發布會，會上介紹，全市已有8個區和浦東部分街鎮社會面基本清零，疫情防控進入「逆水行舟、不進則退」的關鍵時期和吃勁階段。



市衛健委副主任趙丹丹介紹，徐匯區達到社會面基本清零標準，全市已有8個區和浦東部分街鎮社會面基本清零，8個區分別是奉賢、金山、崇明、青浦、松江、普陀、嘉定和徐匯。據篩查結果，昨日全市共劃分封控區6303個，涉及人口數208萬；管控區17990個，涉及人口數324萬；防範區50056個，涉及人口數1797萬。

趙表示，當前該市疫情防控進入「逆水行舟、不進則退」的關鍵時期和吃勁階段，全市聚焦「降新增、防反彈」工作取得一定成效，但也要清醒地看到，目前成績並不穩固，反彈風險依然存在。

市疾控中心副主任吳寰宇則介紹，通過各方努力，日新增感染者人數明顯下降，在隔離管控外發現的新增陽性感染者越來越少，社會面疫情風險得到有效控制，目前疫情走勢趨穩向好，感染傳播風險已得到有效遏制。今年3月1日以來，上海本輪本土疫情陽性感染者新冠病毒基因測序結果，仍是Omicron BA.2和BA.2.2變異株，沒有發現新的變異株。

全市已有8個區和浦東部分街鎮社會面基本清零。圖為市民昨日在松江區一家超市買菜。（新華社）

就如何逐步恢復日常生活，同時防疫不放鬆，普陀區副區長徐樹杰表示，將做好幾個方面工作，一是以快制快處置新增疫情，嚴格落實「四應四盡」，對新增的每一例陽性感染者，迅速找到傳染源，切斷傳播鏈，保護易感人群；二是齊心協力服務居民小區，隨著疫情繼續好轉，會進一步縮小封控區、管控區，擴大防範區，讓更多的居民走出家門、走出小區。

三是全力以赴抓好能力建設，全區已規劃安排432個常態化核酸檢測點，配備12部流動核酸檢測車，全力構建「15分鐘採樣圈」，同時在防範區全面推開疫苗接種，特別聚焦「一老一小」全體，做到應接盡接、能接快接，並有序推進復工復產，進行「一企一方案」，把「場所碼」、「數字哨兵」作為複工復產前置條件，增加其覆蓋面和使用率。

四是全力的用心用情做好民生保障，將在兜住防疫底線的同時，全力服務保障居民生活，滿足日常就醫需求，解決民眾急難愁盼問題。他強調，上周已經在區裡嘗試了有序有限開放，讓防範區的居民陸續走出小區，分時段到周邊超市、賣場、藥店購置生活必需品和藥品，第一批市級「白名單」企業，已經在普陀區實現了復工復產。

對於對陽性感染者生活居住場所開展消毒工作的相關流程、消毒規範和評價規範，市環境整治消殺工作專班副組長、市住房城鄉建設管理委副主任金晨介紹，病家終末消毒是切斷病毒傳播途徑的重要措施和手段，目的是清除遺留在居室環境和各種物體上可能存活的病原體，給病家創造一個清潔安全的居住環境。消殺人員需要經過專業培訓，消殺過程中對消毒劑配比、消毒器材選用、消毒時長、消毒點位以及個人都有嚴格的要求和評估。且為了保證消毒效果，作業中須關閉窗戶，在室內無人情況下開展消毒工作。消毒結束後要等 60 分鐘後才能進入。

他續指，消毒內容主要是室內空氣，廚房、衛生間、經常接觸的物表以及患者使用的餐（飲）具、衣服、被褥等生活用品等。一般對室內空氣進行超低容量噴霧，一般物體表面進行常量噴霧器噴灑或擦拭消毒。在低溫環境下，病毒可以長時間存活，因此對冰箱內放置的食物將作為醫療廢物進行處置，並對冰箱內外表面進行擦拭消毒。在消毒前，居民要先關閉各類電器電源，避免造成電器線路的短路；可對貴重物品提前遮擋或打包存放，並按照 30 天不開啟的要求存放。冰箱內如有貴重藥物請提前取出或標明。居民返家後可用清水和抹布對環境表面進行清潔，對織物、餐飲具等進行浸泡沖洗，加強居室通風換氣。