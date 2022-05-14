內地建「15分鐘核酸採樣圈」年花1.45萬億元　採樣員搶手日薪千元

國務院聯防聯控機制5月9日會議指出，大城市要建立步行15分鐘核酸「採樣圈」。據東吳證券研究所宏觀團隊公眾號「川閱全球宏觀」研究報告指出，一年約需花費1.45萬億元（人民幣，下同），約等同於內地2021年GDP的1.5%。



核酸檢測常態化也使核酸採樣員、核酸採樣護士的需求大增。內地各招募平台都開出優渥的條件，月薪可達1萬到1.5萬元，也有日薪高達千元的職缺。許多職缺更附上優渥的福利，包括免費住宿、提供餐飲和給予員工股票紅利和員工旅遊吸引符資格的人員報名。



綜合內媒報道指出、為建設「15分鐘核酸採樣圈」北京、上海、杭州、寧波等地已陸續公佈核酸檢測要求，並加碼建設常態化核酸檢測點，杭州地區更已設置萬個免費核酸採樣點，要求市民每48小時測一次核酸。

據內媒《中新經緯》報道按照杭州的人口數量測算，約1200人對應一個檢測點。若按照該比例，僅考慮城市人口，全國範圍內至少將新增75萬個檢測點。

《第一財經》報道則指出，廣東某人力資源公司的核酸採樣員招聘訊息稱，有護士資格證及電子化執業證並在有效期內，18-35歲，接種完第三針疫苗，月薪1萬到1.5萬元，包吃住，有全勤獎、節日福利、「五險一金」、包住宿和餐飲補貼，工作內容主要是配合街道辦或者醫院做核酸採樣。

某醫療投資管理公司招募「核酸檢測採樣護士」，要求有護士證，有核酸採樣經驗。薪酬一天1000元，不僅提供年終獎金、定期體檢、免費住宿和「五險一金」，甚至還有員工旅遊、股票紅利等。

《中新經緯》向聘請核酸採樣兼職志願者與正式員工的北京招聘機構致電，對方指出基本要求是要有護士證且該職位短期內還會繼續招聘，「能預見的是一直有核酸檢測的需求。」收入部分，核酸採樣員大約每月8000到10000元，招聘方指出「由於現在疫情比較緊急，需要全勤在崗，工作時間為早8晚9，等疫情平穩些，可以恢復到早8晚6。」



《中新經緯》此前以北京為例，算了一筆「常態化核酸檢測」的帳。據《北京市2021年國民經濟和社會發展統計公報》2021年末北京常住人口2188.6萬人。

中新經緯按此人數計算，按照10個樣本混合檢測的每樣本單價最高限價3.4元，北京一個月因常態化核酸檢測所須支出約為2.98億元，按照單樣本檢測價格19.7元估算，北京兩個月因常態化核酸檢測所須支出達到約17.25億元。據了解，自5月3日起，北京市核酸檢測對市民免費，所需費用由財政資金和醫保基金共同負擔。

微信公眾號、財經自媒體「智谷趨勢」10日發文提醒，對於深圳、上海、北京這些財政收入幾千億的城市來說，一年百億元的常態化核酸檢測支出，確實不算很多。但對於很多城市而言會有難度。

文中指出，在中國，沒有一座城市的一般公共預算收入能過萬億的，超千億的城市也僅有17個。以江西省南昌市來說，當地要求出入公共場所須持48小時核酸憑證，按常住人口644萬人估算，一個月提供15次免費核酸，再加上需要配置1.79萬名採樣人員，一年要花費高達108.41億元，占南昌2021年財政收入的22.4%。