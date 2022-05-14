首架國產大飛機C919交付前飛行試驗成功　價格曝光低於同類大飛機

國產大飛機C919的動態備受外界關注。中國商飛公司稱，今日（14日）6時52分，編號B-001J的C919大飛機從浦東機場第4跑道起飛，於9時54分安全降落，中國商飛公司即將交付首家用戶的首架C919大飛機首次飛行試驗圓滿完成。



中國商飛公司提到，在3小時2分鐘的飛行中，試飛員與試飛工程師協調配合，完成預定的各項任務，飛機狀態及性能良好。目前，C919大飛機試飛取證和交付准備工作正在有序推進。

自2019年6架C919試飛飛機已全部投入取證試飛工作，在上海、西安、東營、南昌等地的六機四地試飛工作正順利進行。2021年3月1日，中國東方航空集團有限公司與中國商用飛機有限責任公司在上海正式簽署了C919大型客機購機合同，這也是國產大飛機C919在全球的首個正式購機合同。

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東航將成為全球首家運營C919大型客機的航空公司。按照雙方簽署的C919大型客機購機合同，東航首批引進5架C919大型客機，預計2022年交付首架。

《人民日報》報道，中國東航5月10日公告指出，擬募資150億元人民幣用於引進38架飛機等事項，其中包括國產大飛機 C919、支線客機ARJ21-700共計28架，其餘為空中巴士和波音飛機。

東航的公告中也公布國產大飛機C919的單價。數據顯示，C919的單價為0.99億美元，折合人民幣為6.53億元。從價格上看，C919低於空客與波音同系列的兩款大飛機。中國商飛預研總師楊志剛指出，國產大飛機C919的絕大部分性能指標與現在的空中巴士A320 以及波音 737持平，甚至在氣動力佈局方面還優於空中巴士A320和波音737。

C919大飛機是由中國商用飛機有限責任公司研製的一款168-190座級窄體幹線客機，專為短程到中程的航線設計，屬於單通道150座級，標配168個座位，最多可容納190個座位，學名為「中短程雙發動機窄體民用運輸機」。

據C919總設計師吳光輝介紹，C919設計定位於航空運輸市場最主流的150座級單通道市場，標準航程4075公里，增大航程5555公里；採用了先進氣動佈局、結構材料和機載系統，直接運營成本降低10%。

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吳光輝表示，C919首飛不單是一架飛機的起飛，也並非一個飛機型號研製成功那麼簡單，而是中國航空工業和民機事業的起飛。中國由此實現了民機技術集群式突破，形成了大型客機發展核心能力。

2021年微博博主「老王RR渦扇花動機」於9月5日曬出C919的訂單數據，並稱所有訊息通過公開渠道整理。他透露，截止目前，尚未交付的C919確定有據可考的訂單數量是856架。