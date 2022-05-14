貴州茅台前董事長高衛東受查　為上市後任期最短一把手

據貴州省紀委監委網站周五（13日）消息，貴州省煤田地質局黨委委員、局長高衛東涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受貴州省紀委省監委紀律審查和監察調查。值得一提的是，高衛東為前貴州茅台董事長，也是貴州茅台上市以來任期最短的董事長。



公開資料顯示，現年50歲的高衛東是河南鄧州人，大學就讀於貴州工學院土建系，畢業後在貴陽市工作多年，曾任市交通運輸局局長、市政府黨組成員、副市長等職。他2012年至2016年間兼任貴州貴安新區管委會副主任；2017年2月轉任貴州省交通廳黨委書記、副廳長，後於2018年1月接任廳長。

2020年3月，高衛東「空降」茅台集團擔任黨委書記、董事長，可僅僅17個月後，即在2021年8月離開茅台，出任省煤田地質局局長。高卸任前的最後一份財報顯示，2021年上半年貴州茅台實現營業收入490.87億元（人民幣．下同），同比增長11.68%；實現淨利潤246.54億元，同比增長9.08%。對上一次貴州茅台半年業績增速低於10%還是2015年的事，有業內人士分析，高之所以卸任，或是因為茅台業績不及預期和市場價控不住等，導致股東不滿。