茅台App衝上App Store榜首　買家每天可預約申購最新4款產品

茅台酒價格一直高企，為遏制炒風、控制酒價，貴州茅台酒公司去年初推出規定，要求專賣店必須將酒全數拆箱銷售，有業內人士甚至提出茅台應該大幅提價，以此壓制銷售渠道的利潤空間。

3月29日，貴州茅台酒公司推出的「i茅台」App登上蘋果（Apple Inc.）中國區App Store免費榜首位。據介紹，在試運行階段，消費者每天可經App預約申購最新發布的4款茅台酒。



「i茅台」的下載簡介顯示，該App是由貴州茅台酒股份公司建設並運營的線上預約購酒平台，為廣大消費者提供放心便捷的購酒體驗。公開資料顯示，該平台是貴州茅台集團電子商務股份有限公司解散並進行清算註銷後，貴州茅台再度佈局自營的直銷電商平台。

在試運行階段，消費者每天可在App內預約申購最新發布的4款產品，包括53度500ml貴州茅台酒（壬寅虎年）、53度500ml茅台1935、2支53度375ml（壬寅虎年），以及53 度500ml貴州茅台酒（珍品）。上述4款均為去年末以及今年初貴州茅台發布的新品及非標茅台酒。

以500ml貴州茅台酒（壬寅虎年）為例，該款酒發布後不久，價格一度升至5800元（人民幣，下同），經幾次大幅回落，目前市場流通價格為4030元，但相比官方指導價2499元，仍有較大空間。

而茅台1935是貴州茅台今年推出的千元新品，1月18日發布後指導價為1188元，市場價曾漲至1800元，後回落至近期的1599元。值得一提的是，App目前不直接銷售500ml飛天茅台酒，但官方稱將整合接入12家第三方電商平台，為消費者提供購買飛天茅台酒的搶購信息。

「i 茅台」支持消費者在線註冊、實名認證、線上線下支付、取消退款、門店提貨等。申購成功的消費者需要攜帶本人身份證，到指定的商店及茅台自營公司取貨。

目前，該App提供包括京東、手機天貓、蘇寧易購等在內10家第三方預約平台。惟官方提醒，申購並不代表一定買到，且預約申購登記的先後順序與申購成功率不關聯。

網民睇法：

一定程度上是打擊壟斷炒家的積極性，長期看對茅台廠不一定是壞事



這波就是為了去經銷商的庫存



對茅台是絕對利好， 給經銷商的利潤到自己手裡了



那也是低銷量產品，旺銷產品都不上架！



茅台要甩掉加盟商自己吃獨食

