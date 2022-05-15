上海疫情｜市長龔正：為「社會面有序放開」做好全面準備

上海疫情趨緩，官方日前已宣稱要在5月中旬實現社會面清零，上海市長龔正昨日（14日）表示，要做好常態化防控各項準備工作，加快制訂鞏固疫情防控成果、有序恢復正常生產生活秩序的政策舉措，為常態化防控和社會面有序放開做好過渡銜接和全面準備。



龔正昨日前往臨港產業基地、洋山港碼頭，考察疫情防控和復工復產情況。龔正指出，要堅定不移執行「動態清零」總方針，全力實現社會面清零，採取有力舉措保障城市重要功能運轉，暢通和穩定產業鏈供應鏈，積極為各類市場主體復工復產創造更好條件。

龔正又指出，要高效統籌疫情防控和經濟社會發展，疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全。要做好常態化防控各項準備工作，加快制訂鞏固疫情防控成果、有序恢復正常生產生活秩序的政策舉措，為常態化防控和社會面有序放開做好過渡銜接和全面準備。

龔正又指，要推動重點產業鏈持續恢復和提高產能，積極支持重點企業復工復產，以龍頭企業為牽引，以點帶鏈、以鏈帶面，推動更多企業恢復生產，更好促進經濟穩增長。

龔正稱，要落實租金減免等惠企政策，發揮積極的財政政策作用，為各類市場主體發展提供有力支撐。