傳為找80年前墜毀飛機　13人擅入雲南大理蒼山失聯　已全部找到

近日，多人繞過雲南漾濞縣平坡鎮平坡村上壩田值守檢查點，擅自進入大理蒼山，共有13名私自進入蒼山並滯留者通信中斷、下落不明。當地事後成立工作專班，全力開展搜救工作。

《澎湃新聞》報道，截至周日（15日）上午8時50分，失聯的13人均已找到並確認安全。森林消防救援人員正聯合其他專業隊伍，採取分段接應方式護送失聯人員回撤。



據此前報道，周五（13日）上午，職能部門安排護林人員巡查時，發現10人私自進入蒼山保護區，於是進行勸返。然而，經上述被勸返人員介紹，已有7名外地人員在6名本地嚮導帶領下，於周四（12日）上午繞過值守檢查點私自進入蒼山保護區。大理當地近日正值雨天，當地相關部門已組織多支救援力量進行搜救。有當地村民小組長稱，私自進入蒼山很危險，若發現當地將罰款。

截至周五（13日）下午，救援人員搜救到7名失聯人員。而據最新報道稱，截至周日（15日）上午8時50分，雲南大理10名消防人員，已和進入蒼山保護區的其餘失聯人員會合。經前方人員核實，搜救人員和失聯人員均安全，健康狀況良好。會合區域位於蒼山馬龍峰南側大沙壩附近，海拔為2870米。

報道指，因連續降雨影響，山上持續低溫且道路濕滑，通行極為不便，回撤速度較慢。任務以來，雲南省森林消防總隊已投入總隊機關昆明、大理支隊共259名消防救援人員展開營救。

據此前報道，失聯者包括公益活動「老兵回家」的發起人孫春龍，消息人士指，一行人是上蒼山尋找80年前在「駝峰」航線墜毀的「中航60號飛機」。他們攜帶了幾部衛星電話，惟其中一部已沒電，另一部則因被雨水淋濕無法打通，而同行人員除了具備戶外經驗的嚮導外，還有藍天救援隊的人員。

據了解，「駝峰」航線是為保障二戰亞洲戰場上對日作戰的軍備物資，中美兩國聯合開闢的國際運輸線。5月9日，孫春龍曾發朋友圈稱：「我們要步行4天，負重十幾公斤，要在灌木叢砍出一條路出來。對我來說，是人生最大的一次體能挑戰。」

失聯者包括孫春龍。（老兵回家 - 深圳市龍越慈善基金會網站）

公開資料顯示，由十九座山峰由北而南組成的蒼山，是雲嶺山脈南端的主峰，海拔都在3500米以上，最高海拔的達4122米。由於海拔較高，峰頂異常嚴寒，終年白雪。