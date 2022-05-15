上海93歲婆婆染疫「死後復活」　醫院證實搞錯身份　家屬白白傷心

上海封控多時，出現不少防疫亂象。繼早前一家老人院被揭發險將活人送去殯儀館火化後，一家醫院證實其調亂一位出院患者與另一位去世患者的身份資料，令到涉事家屬在接獲親人的假死訊後白白傷心近三個星期，然後才驚覺親人「死後復活」。



據內媒財新網報道，有上海市民在社交媒體上表示，其93歲高齡母親之前住在東海養老院，在4月感染新冠病毒，被送去周浦醫院治療。4月22日，周浦醫院通知家屬，老人因病情惡化去世，已送殯儀館火化。由於被封控在家，家屬無法到醫院見老人最後一面，醫院只提供了火化前靈柩、遺體吊牌（屍體識別卡）和壽衣的照片給家屬。

至5月11日，東海養老院突然通知家屬，老人沒有病亡，已康復並被周浦醫院送回了養老院，並拍了老人的影片，這引發家屬憤怒。

報道指，據家屬提供的遺體吊牌（屍體識別卡）顯示，遺體名字、年齡、住址、籍貫等資料均與康復老人實際資料一致，死亡診斷為急性腦梗和膿毒症，死亡時間為2022年4月22日。

周浦醫院在5月14日表示，網友反映該院「過世」老人身份資料有誤，經調查情況屬實。該院一位出院轉回東海養老院的患者與另一位經搶救無效去世的患者身份資料發生錯認，兩位均為93歲高齡患者。

周浦醫院又表示，該院和東海養老院分別上門與家屬溝通，真誠致歉，並得到逝者家屬的諒解。

上海早前發生「活人裝屍袋」事件（點圖放大）：

根據資料，周浦醫院位於浦東新區周浦鎮，是一所三級乙等綜合性公立醫院。3月底，周浦醫院成為指定收治新冠患者的定點醫院。東海養老院則是上海本輪疫情中受衝擊最大的養老院之一，曾出現多宗老人死亡事件。東海養老院此前曾向去世老人家屬發表慰問信，向由於醫院管理醫療架構缺乏處置疫情專業能力而導致老人去世的家屬致歉。