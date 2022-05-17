疫情｜上海宣布：全市16個區均已實現社會面清零

上海疫情趨緩，當地在昨日（16日）起分階段推進復商復市。當局今日（17日）早上在疫情防控工作新聞發布會上宣布，目前全市16個區都已實現社會面清零。



當局表示，近階段，上海持續開展了基於三區劃分的「抗原+核酸」組合篩查。根據篩查結果，5月16日全市共劃分封控區4057個，涉及人口數約86萬；管控區16484個，涉及人口數約300萬；防範區51803個，涉及人口數約1944萬。目前，全市16個區都已實現社會面清零。

當局早前曾解釋有關「社會面清零」和「社會面基本清零」的評價標準，以行政區為單位，區內社會面（含管控區、防範區，以及非閉環管理的社會流動人員等）陽性感染者數量日趨減少、風險可控；如果連續三天單日新增數佔區內總人口數比例小於十萬分之一，就可以認為「社會面基本清零」；如果連續三天單日新增數為零，就實現「社會面清零」。

本月初，上海市住建委發布了第一批《上海市重大工程建築工地復工復產「白名單」》，涉及項目共24個。當局表示，目前首批24個項目中，張江實驗室研發大樓、大型綠色數據中心（騰訊項目）、和輝光電第六代AMOLED生產線產能擴充項目、軌道交通18號線二期、上海交通大學醫學院浦東校區等16個項目已實現復工，還有8個項目正在進行復工準備。