朝鮮宣導片引內地熱議　稱Omicron致死率低康復快　遭微博審查

朝鮮近期出現Omicron變種病毒感染個案，官方通報境內已有逾百萬人發熱及數十宗死亡個案，引起全球關注。最高領導人金正恩日前表示將參考中國防疫做法。

但朝鮮官方電視台周日（15日）播放的一則宣導片，內容介紹該病毒及正確應對方法時，卻表示該病毒致死率較低、康復快，只需居家或門診治療，不宜過度服藥等，意外引起內地網民關注，被用以對照內地現時對該病毒的宣傳及防治措施。而該影片亦已於微博多個帖文被屏蔽，但仍有少數可播放。



根據這段官方宣導片，Omicron變異株BA.2傳染性強，症狀非常弱，需要住院治療的患者數量更少，再感染的風險也更低。該毒株致死率比Delta低75%，感染者中93%屬於輕症，只需門診就診或居家治療。一般感染後5天可恢復健康。如果感染，要科學治療，不可過度服用藥物。

由於中國採取「動態清零」與嚴格的封控措施應對疫情，影片在微博引發熱議，有網民說，宣傳片沒有專家出場，沒有強調醫療擠兌，沒有強調後遺症，「全程乾貨，實事求是，通俗易懂」，讓人們正確認識Omicron，消除恐慌，科學防疫。有網民說，他心情極為複雜，因為對於Omicron變異株，「隔壁能夠如此客觀和數據化的去看待」。

朝鮮官方發布Omicron宣導片，被內地網民稱讚「科學」：



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還有網民表示，竟是從朝鮮的宣傳片獲知Omicron比Delta致死率低多少。有人說：「誰能想到，迄今為止看過最通俗易懂的奧密克戎科普節目居然是從朝鮮電視台看到的。」

不過另一派意見的網民則質疑按照朝鮮官方說法，死亡率不到萬分之一，真實性存疑，又指病毒對於沒有任何準備的朝鮮民眾來說仍是巨大災難。有人認為，影片完全沒提疫苗，似乎是因為朝當局至今沒有批准任何新冠疫苗應用。

不過，這則影片在微博隨後被大面積屏蔽，引起不少網民不滿，表示「朝鮮的宣傳片也要屏蔽。好想知道你們還想幹什麼。」、「笑死朝鮮宣傳片戳你肺管子了？」、「朝鮮那個防疫宣傳片看到一半被刪了…以後都不好意思碰瓷朝鮮了嗎」。不過記者發現有少數用戶上傳的此影片片段仍可以播放。

朝鮮官方認為非科學較病毒更危險。（微博@風雨墨爾本）

朝官方：非科學比病毒更危險

另外有網民翻查到，上周四（12日）朝中社報道稱，金正恩呼籲全國在緊急狀態下團結一心，並告訴他的人民，「比惡性病毒更危險的敵人是非科學的恐怖、信心不足和意志薄弱。」

《朝中社》報道中提到，全國的所有道、市、郡自12日上午開始已經完全封鎖，而各事業單位、生產單位以及居住單位不僅實施封鎖，也針對所有居民進行疾病檢查，截至目前為止已經有超過134萬9000人接受疾病檢查或治療。朝鮮也緊急向各地的醫療預防單位補給相關藥品，並加強向民眾宣導防疫觀念，同時持續以隔離、封鎖等措施，抑制疫情擴大。