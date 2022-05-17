遼寧大連實施常態化核酸檢測　明確周二採男性周四採女性周六均可

遼寧大連今日（17日）起展開常態化核酸檢測，值得注意的是，當局將按性別進行採樣工作，包括周二為男性市民採樣檢測、周四為女性市民採樣檢測、周六均可採樣檢測。



大連宣布5月17日起，全市各區市縣（先導區）常態化核酸檢測採樣點全面啟用。（大連發布）

據「大連發布」消息，大連市政府昨日（16日）召開記者會，宣布5月17日起，全市各區市縣（先導區）常態化核酸檢測採樣點全面啟用。當局表示，常態化核酸檢測是及時發現疫情風險、確保社會安全和市民健康安全的重要手段，綜合考慮方便市民和社會成本，從疫情風險排查角度，原則上全市範圍內所有居民每周都應進行一次核酸檢測。

若有市民間隔超過7天未進行核酸檢測，將在大連健康碼程式「e大連」中被賦予「灰碼」，以提示風險，而赴常態化核酸檢測採樣點採樣後，「灰碼」會及時恢復為「綠碼」。當局表示，若個人未按規定進行常態化核酸檢測，或者相關場所、單位未按要求查驗核酸檢測證明，造成疫情傳播將承擔相應法律責任。

內地多個城市已宣布實施常態化核酸檢測工作，圖為5月17日，北京地鐵呼家樓站，工作人員查驗進站乘客的健康碼。（中新社）

當局宣布，常態化核酸檢測原則上相對集中在每周二、周四、周六進行，其中周二為男性市民採樣檢測、周四為女性市民採樣檢測、周六均可採樣檢測。其他時間將開設部分檢測採樣點，滿足來返大連人員及其他人員（含補採人員）檢測需求。

至於為何選擇每周二、周四、周六進行檢測，當局表示，是因為Omicron變異株傳播速度快，平均2至3天就可能形成一代傳播。而同時考慮家庭聚集形成社區傳播是重要的風險，把同一家庭成員分布在不同時間檢測，更有利於在家庭健康單元中及早發現潛在風險、有利於多點觸發機制發揮作用，提高檢測敏感性、時效性。「分開檢測對同一家庭相當於每周進行兩次監測，實現在最經濟、最便捷的前提下最大限度發揮風險預警作用。」