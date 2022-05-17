內地自主研製民用直升機成功首飛　可載28名乘員具高高原救援能力

周二（17日），內地自主研製的大型多用途民用直升機，在江西景德鎮呂蒙機場成功首飛。該直升機具備緊急醫療救護、應急指揮、綜合執法等任務能力，更好地支撐了中國航空應急救援體系建設。



內地自主研製的大型多用途民用直升機「吉祥鳥」AC313A在江西景德鎮呂蒙機場成功首飛。（航空工業）

據「中國航空工業集團有限公司」（以下簡稱「航空工業」）消息，其自主研製的大型多用途民用直升機「吉祥鳥」AC313A，上午8時55分起飛、9時17分降落，首飛取得圓滿成功。

據介紹，AC313A是在AC313基礎上研製的一款13噸級大型多用途民用直升機。AC313A換裝新型發動機，提升了傳動系統功率和壽命可靠性，升級了機電、航電、飛控、操縱等系統，增裝健康監測系統（HUMS）、旋翼防除冰等機載設備，最大外吊掛起飛重量13.8噸，灑水能力5噸，可運輸28名乘員。

AC313A直升機具備目視和儀表飛行能力，可滿足高原、高溫、高寒等複雜地區和氣候環境的使用要求。通過改進設計，該型機具備優異的高原性能，可以有效地彌補西藏等高高原地區應急救援和物資運輸需求的缺口。

而針對不同客戶使用需求，通過定制化設計，該型機具備執行緊急醫療救護、應急指揮、綜合執法等任務能力，在加裝應急漂浮系統後，還可以執行海上救援任務，可滿足全疆域全天候多用途的需求，將有效提高國產大型民用直升機航空應急救援能力和高質量供給能力，更好地支撐中國航空應急救援體系建設。

首飛後，AC313A直升機研製工作從試制階段轉入試飛階段，按計劃將在「十四五」期間完成適航取證，並交付用戶。