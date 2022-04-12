美國5架黑鷹直升機要價180億新台幣　台空軍嫌太貴棄買

美對台軍售最新進展備受外界關注。據台媒報道，面對美方對5架「黑鷹」直升機的報價，台灣空軍4月11日宣佈，因太貴已經放棄購買。



綜合傳媒報道，台灣民進黨立委蔡適應11日在立法院質詢，空軍將UH-60M「黑鷹」進行升級，使其具備夜間搜救能力的計劃進度如何，得到的回應是，「因價格太貴，方案已經全部取消」。

據報道，針對「黑鷹」直升機的升級，台空軍在2020年提出「原機改造」，又在2021年提出「購買新機」，但任何方案都沒有實質性推進。

台空軍參謀長黃志偉11日稱，對於原機改造，他們的預算是5台19億（新台幣，下同），但美方的開價是43億新台幣。如果是購買新機，則價格要達到180億。兩項都遠遠超過現有國防資源所能承擔的負荷。

他還說，「在整體資源運用考慮下，未來仍將以具有夜搜能力的EC225，以及S-70C等兩型直升機繼續執行任務。」

美對台軍售動作不斷。4月5日，美國國防安全合作署（DSCA）宣佈，國務院已經決定同意對台軍售，總額預計為9,500萬美元，當中包括派員到台灣就愛國者導彈防空系統及相關設備和後勤支援提供技術援助。這是美國總統拜登（Joe Biden）上任以來第三度批准向台灣出售軍備。