疫情｜上海新增本土個案維持1000宗以下再添3亡魂　北京增69宗

國家衛健委公布，內地昨日（17日）新增227宗本土確診及1000宗無症狀感染者，即共有1227宗本土個案。

昨日上海新增96宗本土確診及759宗無症狀感染者，即共有855宗本土個案，北京則合共有69宗本土個案；內地新增死亡病例3宗，為本土病例，在上海。



在疫情重災區上海方面，當地新增本土死亡3宗。死者平均年齡69.7歲，最小年齡66歲，最大年齡74歲。3位患者合併有惡性腫瘤或嚴重的急慢性基礎性疾病，包括胃癌晚期、心源性猝死、擴張型心肌病、全心衰竭、高血壓3級（極高危）、柏金遜症、腎功能不全等。患者入院後，原發疾病加重，經搶救無效死亡。死亡的直接原因為基礎疾病或腫瘤。

當局又通報指，上海新增本土確診病例96宗和無症狀感染者759宗，其中56宗確診病例為既往無症狀感染者轉歸，40宗確診病例和759宗無症狀感染者在隔離管控中發現。

國家衛健委又公布，在上海以外，北京新增本土確診52宗，四川49宗，天津16宗，吉林9宗，河南3宗，江蘇1宗，青海1宗。

本土無症狀感染者方面，在上海以外，四川新增152宗，天津39宗，北京17宗，安徽15宗，河南8宗，吉林3宗，江蘇3宗，遼寧1宗，浙江1宗，湖北1宗，廣東1宗。