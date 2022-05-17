河南高校學生反映隔離餐難下嚥　老師回覆：沒良心、請自重

因應疫情發展，河南許昌電氣職業學院5月3日起安排學生在宿舍實施自主隔離，但學校提供的餐食卻被學生吐槽「難以下嚥」，而校方就此回應指學生沒有良心。



河南許昌電氣職業學院有學生反映，學校在隔離期間提供的食物難以下嚥。（極目新聞）

河南許昌電氣職業學院有學生近日向媒體反映稱，學校自5月3日起安排學生在宿舍隔離，在這期間發生了諸多問題，包括資源分配不均、生活物品不足、飯菜難以下嚥、雞蛋不熟等，在向校領導及相關人員反映後，得到的回饋甚微。

隨後，有該校老師回覆稱，「請學生摸著良心講話，是否只是關乎口腹之欲，而沒有關乎送餐人的艱辛，請學生知感恩、能包容、不極端、有良知、能自重。」

上述教師回應引發網民管錐，有網民表示「先落實再回應吧」、「送餐人辛苦跟你菜難吃有什麼關係啊」、「你不知道這個國家，社會，職場都是只能讚揚歌頌不能批評嘛，這叫人情世故還是學生太年輕」。

及至周一（16日），有該校工作人員回應指，已對上述發出回應的老師進行批評教育，也給當事學生進行了道歉，將進一步暢通學生問題反饋渠道。

對此，《極目新聞》发表评论文章指，「這就是一個換位思考的事情。學生吃得不好，在隔離，難免有情緒；老師付出多，連軸轉，還被投訴，也有情緒。關鍵還是要加強溝通。」

文章又稱，學校回覆學生的問題要嚴肅認真對待，「一般來說，這樣帶情緒的話，是不應該發出來的。如果說話正式一點，提出在後期的工作中，照顧學生不同口味以及做好一日三餐的供應工作，這件事情也不至於此。」