網民要求限制外地人免費隔離　武漢官方：曾受全國人民支援要感恩

5月29日，有內地網民在人民網向武漢市委書記留言，文中提到，建議限制「外地民眾來武漢免費集中隔離」，對此官方回覆稱，武漢在疫情期間得到了全國人民的支援和幫助，作為英雄的武漢人要有感恩之心，「不應有區別對待」，言論一出，引發內地網民稱讚。



日前有網民在人民網領導留言板提到，上海允許外來人員返回家鄉後，因為浙江省、安徽省等周邊省份僅提供付費集中隔離，不少上海周邊省市人員因為武漢市提供免費集中隔離，紛紛選擇武漢進行隔離。

該網民提到，這樣會導致武漢大量的財政支出、抗疫壓力巨大、「本地居民非常擔憂現有的疫情較好控制的局面是否會因此反彈？從而影響居民正常生活以及企業正常經營。」網民因此建議，「明確外地來漢免費隔離要求，將提供免費集中隔離的範圍限在「在武漢有常居地的人員」並要求其提供相應的證明（身份證、房產證等）。

對此，湖北省武漢市官方5月12日回覆提到，疫情無情人有情，在武漢疫情期間得到了全國人民的支援和幫助，「作為英雄的武漢人要有感恩之心，做為大武漢要有大胸懷! 都是手足同胞不應有區別對待，不應有歧視，請多一些包容，多一些關心，多給予一些幫助!」

解放軍大批軍醫馳援武漢，以應對當地嚴峻疫情。（新華社）

此外，武漢官方也強調，制定外地來漢免費集中隔離政策操作難度大，易造成「一刀切」的行為，影響武漢市目前大局，應仔細研究後方可施行。





因內地疫情持續，多地都實施嚴格政策防止人員進出省市。此前。安徽省合肥市在防疫會議中曾提到，「希望來自中高風險和其他疫情發生地人員，無論是否提前報備，都可隨時光明正大地來」，被網民稱讚是「兼顧防疫和人性化的政策」。

網民點睇：

「武漢對確定有需求過來的同胞一視同仁，不會區別對待。」

「謝謝全國人民2020年對武漢的支持。」

「兩年多前，武漢人在外地就像瘟神一樣，飽受歧視和凌辱，在吃過大虧之後，咱們銘記教訓，不能像別人對咱們那樣對待別人，要以德報怨，做好表率。」

「因為淋過雨所以想給別人撐傘。」

