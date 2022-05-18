83%男性下不去嘴？廣告被指侮辱女性　婦炎潔道歉：已下架並徹查

中國女性私密護理品牌「婦炎潔」一則廣告近日被指侮辱女性，引發風波。官方旗艦店客服周二（17日）晚回應稱，公司對此高度重視，已下架相關產品，內部正就事件徹查。



引發爭議的為婦炎潔電商官方旗艦店一款女性私處用品廣告，該廣告寫道：「中日韓三國社會調查顯示：83%的男性不願意給伴侶口愛的原因竟然是太黑太難聞下不去嘴。」

事件隨即惹來廣泛批評，相關話題一度登上新浪微博熱搜榜第6位，閱讀人數超過8300萬。有網民認為，廣告的營銷方式過於低俗，相當於賺著女性錢還要來貶低踩一腳女性，更有人直指這是虛假廣告，就自己胡說八道。

湖北好律律師事務所陳亮律師表示，從常人角度來看，婦炎潔此廣告已涉嫌低俗營銷，但具體是否涉黃，則需要由市場監管部門進行判斷和處罰，若進行處罰，最高或可直接吊銷相關公司營業執照。

婦炎潔官方旗艦店回應。（淘寶APP截圖）

對此，婦炎潔官方旗艦店回應稱，公司對此事高度重視，產品已下架，內部正在徹查，就帶來的困惑與不便，深感抱歉。官網顯示，婦炎潔誕生於1998年，現由單純洗液產品，延伸為涵蓋內褲洗液、衛生巾、私密養護等多系列，及洗液、凝膠、泡沫、栓劑等多劑型產品線。其為上市公司仁和藥業主營產品之一。

今次已非近期首次有內地品牌廣告陷入不尊重女性的爭議，例如今年3月，寶潔（P&G）在微信公眾號發布文章《女人腳臭是男人的5倍，不信聞一下！》，稱男人足部細菌繁殖速率是400%，女人是2300%；再愛乾淨的女人，內褲都比男人髒；女人也有體臭，而且胸部最臭等。事件曝光後，網民炮轟寶潔侮辱女性，對此，寶潔公關相關負責人就事件鄭重道歉。