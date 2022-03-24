寶潔P&G稱「女人腳臭是男人5倍不信聞一下」　被轟侮辱女性急道歉

日前，寶潔（P&G）在微信公眾號發布的一篇文章《女人腳臭是男人的5倍，不信聞一下！》引發網民熱議，遭批侮辱女性，周四（24日）更登上熱搜。文章稱，男人足部細菌繁殖速率是400%，女人是2300%；再愛乾淨的女人，內褲都比男人髒。

對此，寶潔公關相關負責人就事件鄭重道歉。「寶潔會員中心」、「寶潔中國」公眾號目前均下線該文章。



這篇於3月13日發表在「寶潔會員中心」公眾號的文章，包含多個涉嫌侮辱女性的所謂「真相」，分別是「女人腳臭是男人的5倍」、「女人也有體臭，而且胸部最臭」、「再愛乾淨的女人，內褲都比男人髒」等。

文章還稱，「女人頭髮比男人髒一倍」，與男人幾乎每天洗頭不同，女人「洗頭煩、洗頭難，2、3天才會洗一次」。配圖是寫著「洗頭全勤」的男性和寫著「本月洗頭缺勤18次」的女性。帖文最後展示了一個頭戴「寶潔」字樣的女孩，推薦了自家的產品稱「我們有全身香香5件套」。

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帖文一出後，引發網民關注，炮轟寶潔侮辱女性。網民覺得寶潔這樣做是「污衊女性」、「看不起女性」，更有網民認為貼文內容的所謂「真相」沒有研究數據支持。

網民熱議：

「這麼低級的錯誤還會犯，也該思考一下」

「這個廣告可真是爛到家了，既招惹女性也貶低了所有男性。搞文案那個是男的還是女的？」

「你正常科普都行...你這語氣擺明了就是侮辱吧」



事件登上微博熱搜。（截圖）

周四（24日）中午12時半，寶潔公關相關負責人回應稱：「我們為寶潔會員中心賬號近期一篇文章的不當內容對女性的不尊重，鄭重道歉。寶潔公司一直提倡平等，包容和尊重的價值觀。我們已經刪除這篇文章，並嚴肅整頓該帳號的運營。我們一定會深刻反思，杜絕類似情況再次發生。」