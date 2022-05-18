疫情｜首個抗Omicron國產新冠藥研究出爐　非重症轉陰縮短2至3天

對於國產抗新冠病毒小分子藥物對Omicron新冠肺炎變種病毒的作用，國家傳染病醫學中心、上海市傳染病與生物安全應急響應重點實驗室、華山感染張文宏教授團隊與上海公共衛生臨床中心范小紅教授團隊、臨港實驗室周三（18日）發表共同合作的研究，顯示國產抗新冠病毒藥物VV116對非重症的Omicron感染者，核酸轉陰時間可顯著縮短2至3天。



相關成果於雜誌《Emerging Microbes & Infections》上發表，為首個中國研究人員發表的關於國產抗新冠藥物對Omicron感染研究結果的經同行評議的文章。研究納入3月8日至24日期間的136名新冠陽性入院患者（非重症），其中VV116組60人，對照組76人。參與者中有11%曾接種疫苗，0.7%接種一劑部分疫苗，45.6%完全接種兩劑疫苗，42.6%接種了第三劑加強劑。

數據顯示，非重症Omicron感染者在首次核酸檢測陽性5日內使用VV116，其核酸轉陰時間為8.56天，小於對照組的11.13天。在有症狀的患者中，在研究的用藥時間範圍內（首次核酸陽性2至10天）給予VV116，均可以縮短患者的核酸轉陰時間。

研究團隊表示，VV116是一種安全、有效的口服抗病毒藥物，在Omicron感染的早期表現出更好的表現。據指，VV116組共報告9宗不良事件，無嚴重不良事件，其中7宗為輕度肝功能異常，皆在未干預的情況下獲解決。而由於其為開放、前瞻性研究，只納了有限的樣本量，且受試者均未發展為重症或危重症，故未能進一步分析VV116是否對於Omicron感染重症化具有預防作用，僅初步評價了輕症患者中核酸轉陰這單一指標。