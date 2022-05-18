胡錫進：中國經濟決不能掉　稱跟上信號、擁抱新機遇者是時代英雄

中國官媒《環球時報》特約評論員、前總編輯胡錫進，連續2日在微博強調市場經濟和民營經濟重要性。

他周三（18日）晚上發長文，引述前一日的微博「跟上這個信號，拋棄懷疑與徬徨，擁抱新的機遇者，將被證明是真的商業英雄，時代英雄」，並強調中國經濟決不能掉下去，「想要保持經濟持續健康發展必須走市場化道路和法制化道路」。



胡錫進17日晚上發文：「這是非常重要的信號。跟上這個信號，拋棄懷疑與徬徨，擁抱新的機遇者，將被證明是真的商業英雄，時代英雄。 ​」配圖兩張，分別是「國務院副總理劉鶴：支持平台經濟民營經濟持續健康發展」的報道截圖，及5月17日官媒《人民日報》頭版，其中標題為「為廣大市場主題增信心、穩預期」的報道被以紅框圈出。

18日晚上，胡錫進發布另一篇微博，提到「這兩天出現了非常重要的信號」，並複述他昨日的發文「跟上這個信號，拋棄懷疑與徬徨，擁抱新的機遇者，將被證明是真的商業英雄，時代英雄」，稱「作為一名老媒體人，今天我要重複這句話」。

胡錫進連續兩天發文強調擁護市場經濟，呼籲「擁抱新的機遇」。（微博截圖）

胡錫進續指，「我們必須向前走。中國每一個時期的良好局面都不是爭論、總結出來的，而是湧現了一批勇於跟進時代新信息、清醒且充滿開拓精神的官員及各行業積極分子，他們通過建設性的行動促成了上下及全社會的積極互動，推動了新局面的形成。好的局面都是團結的、包容的，合力是向前的，很多大事都是一開始有點模糊，但越幹越清晰，越幹大家的思想越統一」。

他最後說：「社會主義市場經濟是中國的特殊創新，這條路管用，已被實踐證明，它是中國當代實事求是的基石。老胡穿越了這些年的輿論場，我從不認為這個基石晃動了。所以讓我們堅定地往前走，在黨的領導下，在法治的支持下，共同創造下一站的輝煌。」

日前兩度質疑封城 指經濟情況怵目驚心

胡錫進本月初罕見發文質疑當局動輒封城，認為已衝擊經濟發展並產生民怨，但他隨後刪除文章；15日他又發文表示，中國4月份的經濟狀況可以用「怵目驚心」來形容，「對這些數據，中央政府一定更看到了……只要經濟而不顧人民生命健康，在中國行不通；只要抗疫而不記經濟和其餘，也決不會是中國的風格。」

他表示：「中國怎麼可能讓北京、上海這樣的中心城市隔三差五反反覆覆搞封控？經濟不要了，稅收斷崖下跌就印票子，企業愛倒閉不倒閉，老百姓沒收入就喝西北風，我們的國家怎麼可能會允許那樣的情況發生！」