李克強：當前就業形勢複雜嚴峻　要著力支持穩崗　推進復工達產

全國穩就業工作電視電話會議昨日（7日）在北京召開，國務院總理李克強作出重要批示指出，要著力支持穩崗，推進企業在做好疫情防控條件下復工達產，加快落實退稅減稅降費等減負紓困政策，幫助盡可能多的市場主體特別是中小微企業、個體工商戶挺過難關、留住崗位。



李克強的批示指出，當前就業形勢複雜嚴峻，各地區、各部門要加大就業優先政策實施力度，保持就業穩定和經濟平穩運行。保住市場主體穩住崗位就會贏得未來。

李克強的批示又指，要促進平台經濟健康發展，帶動更多就業。要努力拓展就業崗位，持續推進「放管服」改革，落實大眾創業、萬眾創新相關政策，擴大以工代賑規模。強化高校畢業生、農民工等重點群體就業促進和服務，做好困難人員就業幫扶，切實保障失業人員基本生活。繼續開展大規模職業技能培訓。

國務院副總理胡春華則表示，要毫不動搖堅持「動態清零」總方針，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，扎扎實實做好當前和下一階段穩就業工作，更好服務於經濟社會發展大局。

胡春華強調，全國人社系統要把穩就業作為當前的首要任務，有針對性地加強和改進就業服務，調動各類就業服務力量的積極性，強化就業信息的精準推送。要著力保障高校畢業生、農民工特別是脫貧勞動力、城市困難人員等重點群體就業，加強對失業人員的兜底保障。