規定染疫學生不得高考惹議　天津當局急轉軚：不在常規考點考試

因應疫情，天津宣布延期舉行春季高考，並規定陽性感染考生不得參加考試。相關規定引發廣泛爭議後當局急「轉軚」，將「不得參加考試」修改為「不在常規考點參加考試」。



據《健康時報》報道，天津市本輪疫情自5月15日起，連續4天累計新增57宗陽性感染者。天津市春季高考網周三（18日）晚發布公告指，受疫情影響，天津春季高考將延期至6月12日舉行。

值得注意的是，公告第7條明確規定考生若有以下情況則不得參加考試，包括新冠肺炎陽性感染者、密切接觸者、密接的密接、天津健康碼為「紅碼」、正處於集中隔離、居家隔離狀態，以及處於天津市封控區內等。

惟相關公告一經發布就引起軒然大波，當局不得不「一夜改口」，周四（19日）凌晨，天津考試院將公告中的「不得參加考試」修改為「不在常規考點參加考試」。

即使當局態度急「轉軚」，但依舊引起眾多網民的不滿：

「這是直接要把孩子毀了嗎」。



「亂作為應該進行處分」。



「教育部門不應該是首先考慮學生的利益嗎」。



「一拍大腿一個決定誕生，再一拍屁股又更新這個決定」。



「一個學子十數年的努力抵不過空口白牙幾行字，如果沒有這次輿論發酵，他們也就沒有機會參加高考了！」。



2018至2021年間，天津春季高考每年報考人數約在1.5萬至1.7萬左右。（視覺中國）

據了解，不同於夏季高考（傳統意義上的全國統一的高考），春季高考僅在上海、天津、安徽、內蒙古、福建、山東等省份舉行，是緩解夏季一次高考對考生的壓力，帶給考生更多的接受高等教育機會的高考。參加春季高考令高校有了更多的自主權、考生有了更多的選擇權。

據天津市春季高考網消息，當地春季高考分為面向中職生和面向高中生兩部分。2018至2021年間，天津春季高考每年報考人數約在1.5萬至1.7萬左右，夏季高考的參與人數就有5萬到7萬。