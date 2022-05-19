擅自出校約會感染後瞞報致6千人隔離　鄭州大學女學生被立案偵查

內地多間高校在疫情期間實行封閉管理，但鄭州大學一名女學生「五一」假期擅自外出與男友見面，並讓室友代替做核酸檢測，出現新冠肺炎病徵及感染後還一度向校方隱瞞，導致學校近6000名師生被隔離檢疫。最終，該學生被以涉嫌妨害傳染病防治罪立案偵查。



據《南陽晚報》報道，受疫情影響，鄭州大學「五一」假期規定學生不得私自外出，惟該校南校區音樂學院2021級學生王某某自5月1日起多次與同校男友外出約會、吃飯，5月3日的全員核酸檢測還讓室友代替自己做。

5月4日，當局公開了感染者的行動軌跡，其中王某某明知與感染者有軌跡重合，卻選擇向校方瞞報，直至5月5日，王某某出現發熱症狀，自行前往鄭大五附院發熱門診就診，當日下午5時30分核酸初篩為陽性。

因王某某私自外出後染疫，導致學校南校區5000人被隔離，1000名師生更需要轉運至焦作市進行異地隔離。有該校學生就此表示，「考研的不能正常考研，學習的不能正常學習，都要崩潰了。」

亦有學生表示，「五一」當日有不少學生都翻牆外出，但是只有王某某感染了新冠肺炎，「不感染什麼都好說，可是感染了一切都變了。」

據了解，王某某因存在不執行防疫政策、擅自外出、進出飯店不掃碼，故意隱瞞活動軌蹟等問題，最終被確診為新冠肺炎，現被以涉嫌妨害傳染病防治罪立案。