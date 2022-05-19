「臨死股東大會」鬧烏龍輿論嘩然　深圳證監局責令涉事律所改正

周一（16日），內地高端智慧控制器龍頭企業之一、深圳上市的「和而泰」發布2022年第一次臨時股東大會決議公告，然而其合作的中倫律師事務所出具的一份法律意見書，疑因拼音輸入法問題，誤將「臨時股東大會」寫成「臨死股東大會」，引起輿論關注，並最終引來深圳證監局的警示函。周三（18日），深圳證監局官網發文，稱依法對該所採取責令改正的監管措施，對3名律師採取出具警示函的監管措施。



公開資料顯示，2010年5月上市的和而泰主營業務有兩大板塊，分別為家庭用品智能控制器、新一代智能控制器、智能硬件的研發、生產和銷售以及廠商服務平台業務；微波毫米波模擬相控陣T/R芯片設計研發、生產、銷售和技術服務。其審計機構現時是大華會計師事務所（特殊普通合夥），法律顧問是北京市中倫（深圳）律師事務所，後者一直是國內資本市場綜合實力較強的律所之一，業務範圍遍及全球60多個國家和地區。金融數據服務商Wind數據顯示，目前中倫律師事務所擔任354家A股上市公司的法律顧問。

「臨死股東大會」事件引起嘩然。（中倫律師事務所）

在「臨死」事件引起輿論嘩然後，和而泰已重新發布了該份公告，並修改上述錯誤的標題。周二（17日），深圳證監局對中倫律師事務所開展現場檢查。針對檢查發現的問題，該局周三依法對該所採取責令改正的監管措施，對3名律師採取出具警示函的監管措施。

深圳證監局表示，作為資本市場重要「看門人」，律師事務所及執業律師應當勤勉盡責、認真履職，提供專業、審慎的法律服務，推動提升上市公司信息披露質量。該局又表示將繼續與相關部門發揮監管合力，從嚴監管、壓實責任，督促律師事務所及執業律師不斷提升執業質量和合規意識，為穩步推進股票發行註冊制改革保駕護航。

值得一提的是，類似和而泰的問題此前也多次發生在其他上市公司上，如智慧松德在2018年半年報中，曾寫道「公司召開2018年第二次臨死股東大會」；洲明科技在《信息披露管理制度（2021年4月）》公告中，出現「在臨死公告分別提交證券事務代表審閱」；中航重機在《關於2020年年度股東大會增加臨時提案的公告》中，也出現「上述10-16項議案已經公司第六屆董事會第十八次臨死會議審議通過」。

（封面圖：。來源：）