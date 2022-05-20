90後飛行員傳隔離期間跳樓　廈門航空：偶發事件　警方正查

「廈門航空飛行員跳樓」一事周三（18日）於內地網絡盛傳，據公眾號「航旅速報」指，事件獲多個消息來源確認，事主是一名90後，在隔離期間跳樓，具體原因仍在調查中。廈門航空公關部周四（19日）回應，指為偶發事件，警方已介入調查。



對於消息，廈門航空公關部一名工作人員表示：「不算謠言，但也不是網傳的情況。是偶發事件，有一個禮拜了。」據指，警方正在調查此事，後期或許會發布官方通報。

公開資料顯示，總部位於福建廈門市的廈門航空於1984年成立，是中國首家按現代企業制度運行的航空公司，現已發展成為中國民航保持盈利最長的航空公司，也是自1987年以來，全球唯一實現連續35年盈利的大中型客運航空公司。

值得一提的是，「航旅速報」在文章最後指出：「民航人，活著最重要，困難總會過去的。」報道指，受疫情影響，飛行員飛行時間大幅減少，不少長達一個月沒飛，影響收入。據中國民航局周三發布的《2021年民航行業發展統計公報》，2021年，新冠肺炎疫情對民航運輸生產影響的深度和持續性超出預期，初步統計全年全行業累計實現營業收入7529.2億元（人民幣．下同），較上年增長21.5%；虧損842.5億元，較上年減虧187.1億元。