西藏航空航班失事起火　親歷者：起飛時機身向右傾乘客跳機逃生

今日（12日）上午8時許，西藏航空TV9833航班在重慶江北國際機場起飛時衝出跑道，機頭左側起火。

有乘客憶述，事發時機身突然向右傾斜，飛機有燃油洩漏，飛機停下後乘客慌忙逃生，「運氣太好了，感覺又重活了一次」。



《中國新聞周刊》報道，機上乘客龍安全在西藏林芝做生意，按照計劃，他今天早上從重慶返回公司。龍安全稱，航班原定6時許起飛，但延誤至7時45分，「登機後又晚點了一段時間才起飛的。正起飛的時候突然向右傾斜，我好像聽到飛機有嚴重的異響，然後飛機被撞擊了」。

事發一刻，龍安全下意識地俯身抱頭，蜷縮並緊抓前面的椅背。他表示，其座位靠近飛機機翼部位，而應急逃生出口在飛機前方；飛機停下後，他想抓緊時間逃生，卻發現部分乘客自顧尋找行李，「我就說，就不要浪費時間了，趕快跑，這時候還顧及行李幹什麼」。

龍安全稱，自己剛跳下飛機，就見到飛機左邊火勢猛烈，他與其他旅客被轉移到安全地方後，才發現自己受了輕傷，「胸腔裡面痛，腰也痛。飛機已經在起飛了，突然出現狀況，衝擊力太大了造成的」。 目前，他已在醫院接受檢查，暫時無大礙。

乘客趙先生提到，當時飛機沒有拉起來就衝出跑道，「輪子爆了，所以飛機沒拉起來就衝出跑道了」。飛機停下後，機組人員立即打開應急艙門，氣墊和滑梯出來後，他從前艙門跳下飛機，但前艙門的空氣氣囊瞬間就被大火封鎖，其他乘客只能從後艙門逃生。

據民航西南地區管理局消息，機組人員反映，飛機在起飛過程中出現異常，按程序中斷起飛，偏出跑道後引擎擦地起火。

有航空專家指出，飛機起飛過程中衝出跑道起火的情況極為少見，除非是出現特殊情況故障，目前尚無法判斷具體原因，「飛機起飛滑跑時，速度已經起來了，高速情況下飛行員臨時決定不起飛，其實是很危險的。但既然他們做出這個選擇，說明有更危險的情況」。

《極目新聞》報道，有專家分析，事發時可能是飛機起落架或滑輪出問題，飛機引擎出故障的概率相對比較小。

飛機起落架全部折斷。（微博＠航空物語）

知名航空博主@航空物語在微博發文稱，根據最新圖片，飛機起落架全部折斷，左邊引擎從機身脫落消失，機身左前部有嚴重的燒蝕痕跡，機身後段出現斷裂。高原飛機一般會在後部貨艙準備大量需要緊急供氧時的氧氣瓶，幸火勢沒有殃及貨艙，否則後果不堪設想。

西藏航空官網顯示，其是中國民航局批准成立的國內首家高高原航空公司，於2011年7月26日正式首航，首航航線為拉薩—阿里。目前，公司航線網絡覆蓋西藏自治區內所有民航機場，開通國際及國內航線近60條。

西藏航空目前為全空中巴士機隊，機型包括A319、A320和寬體雙通道A330。航旅縱橫App顯示，出事的TV9833航班機齡9.5年，飛行次數1120次，飛行時長超過2500小時。