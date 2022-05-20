上海醫護回家難　進小區全身消毒兼酒精抹髮　醫院發文籲勿這樣做

上海的本土疫情漸趨緩和，復旦大學附屬中山醫院周三（18日）發布一篇「千萬不要對人體噴灑消毒劑」的科普文章，指出人體及外衣攜帶新冠病毒的可能性甚微，且消毒劑對人體有害，噴洒過程中易造成肺部損傷。值得注意的是，文章的背後還蘊藏了上海醫護近日面臨的「回家難」的真實境遇。



復旦大學附屬中山醫院發布一篇「千萬不要對人體噴灑消毒劑」的科普文章。（復旦大學附屬中山醫院微信公眾號）

據上海「東方網」報道，在上海某醫院工作的李醫生近日收工回家卻遭遇了區分對待，李醫生在小區門口被工作人員指令「要進門，先消毒」，隨即被全身噴灑消毒劑，並用酒精消毒濕紙巾擦拭頭髮，甚至還被要求「走到一邊，把口罩脫下來換掉」。

「我是一個健康的人，不是帶著病毒的快遞！你們這樣的消毒對防疫根本沒有意義，而且對我很不尊重。」有數十年從醫經驗的李醫生，雖然當即對相關做法提出質疑，但卻只得到回應指「我們的規定就是這樣，你要進門，就得這麼做。我們已經在申請無疫小區，不要讓你一個人影響了大家。」

惟李醫生按照要求完成了一系列下坡度工作後，於翌日出門上班時，再次被小區工作人員提醒，「出去了最好不要回來，不要影響大家」。李醫生還介紹指，因為自己的醫護身份，家人已遭到了區分對待。

無獨有偶，王醫生亦因自己的醫護身份而收到小區通知指，要求醫護人員要被嚴格消殺，其及同住人要落實嚴格的居家管控。而為了不影響家人，王醫生只能選擇不回家。

事實上，上述兩名醫生的遭遇並非個案，當地大部分醫護都有類似遭遇，除了各小區群組內「請大家非必要不要前往醫院。從醫院返回人員務必做好個人健康管理」的提醒之外；上海電視台的《讓醫護人員回家更順暢》調查報道中亦顯示，一線抗疫醫護在當下的防控形勢下，確有「有家難回」的情況。

王醫生表示，無論醫生還是護士每日工作期間都會穿著防護裝備，且按非常嚴格的標准進行消毒。他續指，自己也為人父母為人子女，更了解自我防護的重要性，絕不會拿生命當兒戲。他還呼籲市民，不要因為覺得醫院「危險」而耽誤就醫，「希望大家不要對醫院有偏見」。

而針對「不要對人體噴灑消毒劑」一事，其實內地官方早已作出相關要求，國務院聯防聯控機制發布的276號文《應對秋冬季新冠肺炎疫情醫療救治工作方案》中明文規定「不直接使用消毒劑對人員進行消毒」；上海5月17日舉行的疫情防控記者會上，市疾控中心傳染病防治所消毒與感染控制科主任朱仁義也明確表示，不要過度消毒，不要設置消毒通道對人體消毒，不要在室內有人的情況下使用自動噴灑化學消毒劑消毒，這些消毒不但起不到消毒作用，還會破壞環境，對人健康造成傷害。