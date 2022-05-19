逃離大上海！離滬車票難求　黑龍江男不惜購二手車自駕千里返鄉

上海的本土疫情趨緩，各項限制隨之放開，不少異鄉打工人亦開啟了「逃跑計劃」。其中，一名來自黑龍江大慶的男子，因搶不到離滬車票，而花近萬元（人民幣，下同）購買了一輛二手車自駕逾2000公里返鄉。



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上海的本土疫情已持續數月，當局本周二（17日）宣布全市16個區均已實現社會面清零，但離滬的車票亦因此變得異常緊張。據「星視頻」報道，一名來自大慶的男子因購買不到車票，突發奇想花了8500元購買一輛二手汽車，自駕返鄉。

該男子自駕期間拍片記錄下了一路經過，首先他騎行30多公里到售車地點購買了這輛二手汽車，隨後駕車跨越2300多公里，途徑江蘇、山東、河北、天津、遼寧、吉林等省份，歷時約2天最終抵達家鄉。

抵達大慶之後，該男子被防疫人員安排到指定地點進行「7+7」集中隔離，雖然如此，該男子依然表示心情愉悅，因為「在自己的家鄉隔離，有盼頭。」

上海湧現逃離潮 。（澎湃新聞）

據了解，本周一（16日），上海逐步恢復了對外交通，眾多人員開始逃離這座城市，不少人選擇到虹橋火車站搭乘火車，現場場面猶如春運，這亦導致了一票難求的情況出現。

值得注意的是，因市內交通受限，人們選擇前往火車站的方式也大不相同，有的騎共享單車40公里、有的步行6、7個小時，還有的不惜花千元坐黑車。而如今，花式逃滬的場面仍未完待續。