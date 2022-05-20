鄭州女大生擅離校園染疫涉罪被開除　律師料或獲刑三至七年

鄭州大學女學生假期擅離實施封閉管理的校園，兼染疫後瞞報病情，被警方立案偵查一事引發廣泛關注。周五（19日），鄭州大學工作人員回應稱，涉事學生因違反法律已被校方自動開除，而對代她做核酸檢測的室友的處罰，還要視警方進一步調查結果做決定。



據早前報道，鄭州大學南校區音樂學院2021級學生王某某，自5月1日起多次擅離校園，不僅讓室友代做核酸檢測，還在明知與確診者有重疊軌跡的情況下選擇瞞報，最終染疫導致學校近6000人要隔離檢疫。

而王某某則因存在不執行防疫政策、擅自外出、進出飯店不掃碼，故意隱瞞活動軌蹟等問題，以涉嫌妨害傳染病防治罪被立案偵查。

據《澎湃新聞》引述《刑法》第三百三十條規定指，違反傳染病防治法的規定，拒絕執行衛生防疫機構依照傳染病防治法提出的預防、控制措施的，引起甲類傳染病傳播或者有傳播嚴重危險的，處三年以下有期徒刑或者拘役；後果特別嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，構成妨害傳染病防治罪。

有內地律師對此表示，王某某的行為顯然已經構成妨害傳染病防治罪，但將面臨怎樣的處罰，還要觀察後續事態發展，比如是否存在傳染他人的情況、造成多少人被集中隔離等等。